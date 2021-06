Český start-up Fireball již vyhrál 20 milionů korun v mobilu Dragon’s Lair

Před rokem uspěli na Kickstarteru, kde získali první miliony od úžasných investorů, a letos se začínající česká ohnivá koule nezpomalila. 25letý designér Jan Rose uvádí, že získal miliony dalších korun za svou mobilní verzi světově proslulého Dungeons & Dragons, který byl modelem slavného Dračího doupěte v České republice a byl také testován tisíci hráčů.

Každý, kdo někdy hrál Dragon’s Lair, ví, že se jedná o klasický stůl, pro který potřebujete nejen určité vlastnosti, ale také znalost obecných pravidel, abyste se mohli plně ponořit do této hry fantasy hrdinů. Jelikož se často jedná o hru, která trvá hodiny, což sám Jan Roose dobře zná, rozhodl se zkusit spojit skvělou klasiku s moderní technologií, aby byla hra plynulejší.

Lidé hrají Dungeons & Dragons padesát let, protože je to hra s nekonečnými možnostmi. S tím můžete dělat cokoli. Máte úžasná dobrodružství s přáteli, která jsou vždy jiná. Tato hra je společenská a učí lidi pracovat v týmu. Pracujeme na zjednodušení a uvedení konceptu na prvním místě pro mobilní zařízení, “ Zakladatel vysvětluje Ohnivá koule Jane Rose.

Mobile Dungeons & Dragons upoutá pozornost hned od začátku. Startup Fireball založil mladý designér v roce 2019 spolu s ním loni Podařilo se zaujmout obecné herní publikum na KickstarteruZískal přibližně 1,6 milionu korun, navíc si jeho vizi věří i investoři. Na začátku společnosti Několik milionů korun poslal Jiřímu Hlavenkovi a spoluzakladateli Kiwi.com Oliverovi DlohoviPak se stali další a nyní se k nim přidávají nová jména.

Mobilní aplikace Fireball pro hraní Dungeons & Dragons Foto: Fireball

Jako jeden ze svých dalších cílů Fireball hledá nový domácí hrudník, za ním je Purpose Ventures Stojí s kolegou Pale Fire Capital Davidem Šiškou. Posledního tématu se také ujal Ján Ilavský, spoluzakladatel hry Beat Sabre, který zvládl virtuální realitu a To se již prodalo přes 4 miliony kusů. Společně investují více než 10 milionů korun do nového investičního kola v mladém podniku.

Pokud k tomu přidáme předchozí investice, Fireball již získal celkem 20 milionů. “Jsme nadšeni, že projekt reagoval i na Davida Sisku a Jana Ilavského. Jejich zkušenosti nám pomáhají posunout se s Fireballem vpřed.” Komentář k přijetí dodatečného kapitálu od Jean-Rossi. Díky uvedeným investicím se posune vpřed také vývoj samotné mobilní aplikace, která prochází úspěšným alfa testováním.

V alfa verzi testoval Fireball již 3 000 testerů, většinou ze Spojených států, a prezident společnosti tvrdí, že obdrželi nadšenou odezvu. “Je to zcela nový koncept v oblasti mobilních her. Vydali jsme se na neprozkoumanou cestu a hodně jsme se naučili.” Díky nové investici připouští Jan Roose, který chce do aplikace přidat další funkce a rozšířit ji do komunity Dungeons & Dragons v západních zemích.

“Dokončení některých investic trvá dlouho a jiným trvá jen pár minut. Fireball je druhý případ. Stačilo mi vidět tým, několik čísel a produkt, a bylo hned jasné, že musím podporovat takový zajímavý projekt. Existuje řada “. Takových her je na mobilních zařízeních velmi málo, což je rozhodně škoda. Věřím, že Fireball najde velké množství věrných hráčů, kteří v ní vyrazí na úžasná dobrodružství. “ Jan Ilavský je přesvědčen.

David Davidschka, který pracuje pro fond Purpose Ventures, také vkládá velké naděje do místního herního podniku. Po sázení spusťte Accomango A Další domácí společností je Encubate Již třetí investice za krátkou dobu. Šiška vidí ve Fireballu smysl hlavně v tom, že i v mobilním světě může hraní Dungeons & Dragons posílit sociální vazby.

“D&D není o hraní proti sobě ani o” zabíjení času “klepáním na padající kostky. Pro nás je Fireball o prosociálních hrách, kde hráči hrají společně a poutavě řeší problémy a jejich představivost a duševní zdraví jsou podporováno současně. Ambice zjednodušit a co nejvíce usnadnit hraní fanoušků Dungeons & Dragons. Popisuje David Siska.

V současné době, jak se často nazývá Dragon’s Lair a podobné hry, vyvíjí mobilní zkušený „drak“ deset zkušených lidí ze společností jako Bohemia Interactive, Qusion, Fitify nebo SpaceKnow. Sám Roose pracoval ve druhém a také v DataBreakers nebo DayTrip, kde stejně jako ve Fireball pracoval na vytváření uživatelských rozhraní. Nyní hledá i další kolegy, protože chce pracovat na vývoji umělé inteligence.

Právě teď hrají Fireball s myšlenkou, že umělá inteligence může radit takzvanému Lord of the Cave, anglicky Dungeon Master, který je podstatnou součástí celé hry, kde ji ovládají. V budoucnu může AI dokonale hrát tuto roli, pokud dokáže vytvořit celé dobrodružství sama, ale místní vývojáři zde ještě nejsou.