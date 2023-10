Douglas County varuje obyvatele poté, co toulavá kočka našla vzteklinu mývala

Share on Facebook

Okres Douglas varuje obyvatele poté, co byla nalezena toulavá kočka nakažená vzteklinou. Zdravotní oddělení okresu Douglas požádalo veřejnost, aby přijala zvláštní opatření týkající se zvířat, která možná neznáte. Podle ministerstva zdravotnictví 10 potenciálně exponovaných lidí zahájilo léčbu. U koťat, o kterých se předpokládá, že jsou stará jeden nebo dva měsíce, není k dispozici žádná historie, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví okresu Douglas uvedlo, že výstřel byl pozitivní na neobvyklou formu vztekliny mývala. Nacházejí se v západní Appalachii. Lidé, kteří najdou mrtvá nebo živá domácí nebo divoká zvířata, která se chovají podivně, by měli zavolat do Nebraska Humane Society na číslo 402-444-7800, pobočka 1. „Pokud máte nějaké otázky, zavolejte svému veterináři?“ Získejte nejnovější titulky z KETV NewsWatch 7

