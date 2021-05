Recept: Bohemian Night Check-Style Dark Locker

Všichni předplatitelé přístupu si mohou stáhnout verzi tohoto receptu pro Beersmith a PeerXML. Přihlaste se k odběru ještě dnes.



Chcete-li se dozvědět více o vaření tohoto stylu, vytvořte si nejlepší českou Dark Locker. Pro další příklad si předplatitelé časopisů mohou také prohlédnout recept na Black Joseph 15 ° Tmavý Speciál od Kristen UK v Bent Brewstillery.

Všechna zrna

Velikost svazku: 5 galonů (19 litrů)

Výkon pivovaru: 72%

A: 1,048

FG: 1,012

IBU: 28

ABV: 4,8%

SMLOUVU / OBILOVINU

2,7 kg podlahového sladu Bohemian Pilsner

Zásah 1 lb (454 g)

1 lb (454 g) Caramunich

340 gramů sladkého čokoládového sladu

Karafa 8 uncí (227 g) III

HARMONOGRAM A DOPLŇKY

2 unce (57 g) omáčky [3% AA] Za 60 minut

1 unce (28 g) omáčky [3% AA] Za 20 minut

DROŽDÍ

Pás 2124 Bohemian Lager

Pokyny

Mlít zrna a hnětet při teplotě 67 ° C po dobu 60 minut. Postupujte, dokud vaše běhy nebudou čisté, a pak běžte do konvice. Míchejte dost, abyste získali asi 6 litrů (23 litrů) mladiny – nebo více, v závislosti na rychlosti odpařování. Pečte 60 minut a přidejte chmel podle tabulky. Po varu ochlaďte na asi 50 ° F (10 ° C) a vyvětrejte čistým kyslíkem nebo filtrovaným vzduchem, abyste kvasinky vyčistili. Fermentujte při 50 ° F (10 ° C) po dobu 50 dnů, poté zvyšte teplotu na 60 F (16 C) a udržujte 2 dny po fermentaci. Deaktivujte na teplotu 2 ° C, poté lahvičku nebo koláč a karbonujte na přibližně 2,25 objemu.

Tipy pro úspěch

Zde je důležitý vodní profil. Pokud ještě nemáte velmi měkkou vodu, zvažte použití směsi 50/50 stojaté vody a destilované / RO vody. Metrika vápníku. Ředění Pokud vápník klesne pod 50 ppm, vyhněte se mu nebo ho přidejte znovu vařící solí. Nakonec je přidání karafy III v zásadě kosmetické. Pokud nemáte nic nebo nechcete přidat náklady, můžete to přeskočit.