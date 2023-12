Ve věku 87 let zemřel Jiří Černě, významný český hudební kritik a hlas sametové revoluce z roku 1989.

Zemřel Jiří Černý, legendární český hudební kritik, který generacím posluchačů za železnou oponou představoval západní hudbu a stal se jedním z hlasů protikomunistické sametové revoluce v roce 1989. Bylo mu 87 let.

Černej zemřel ve čtvrtek v nemocnici v Praze, oznámil České veřejnoprávní televizi jeho kolega Jan Ryzek. Nebyly uvedeny žádné podrobnosti.

Černý, narozený 25. února 1936 v Praze, začal psát o rokenrolu v týdeníku pro mládež na počátku 60. let v Československu, kde komunistické úřady na takovou novinku pohlížely s podezřením.

Byl vyhozen v roce 1965, rok po uvedení prvního rozhlasového pořadu „Dvanáctka na houpačce“ v zemi.

Černý vedl pořad se svou první manželkou Miroslavou až do roku 1969. Byl vyhozen poté, co zahrál píseň zesměšňující sovětské síly, které v roce 1968 vtrhly do Československa, aby rozdrtily Českou republiku. Pražské jarokrátké období liberálních reforem, které měly vést k demokratické transformaci země.

S Miroslavou vydal v roce 1966 také knihu o Beatles, v tehdejším komunistickém světě ojedinělou publikaci svého druhu.

V roce 1971, bez pracovních příležitostí za tvrdého komunistického režimu, který převzal moc po invazi, začal objíždět zemi s kufrem plným desek a vystupoval v show známé jako „Anti-Disco“.

Kromě západní hudby hrál publiku, které je v té době jen stěží nikde jinde slyšelo, zakázané české hudebníky, činnost trvala až do roku 2022.

V roce 1989 se ocitl v centru politického zmatku.

Černý byl jedním ze zakládajících členů Občanského fóra, nově vytvořené opoziční skupiny vedené… Zesnulý Václav Havel Který sehrál efektivní roli při přechodu k demokracii.

Černý se stal jejím improvizovaným mluvčím.

Havel a další řečníci přišli na masivní shromáždění na pražském Václavském náměstí, kde recitoval požadavky na politické změny, které vedly ke konci komunistické éry.

Černý odmítl nabídku stát se ministrem kultury v první postkomunistické vládě a zaměřil se na to, co uměl nejlépe, na hudbu. Jako šéfredaktor založil v roce 1990 časopis Rock & Pop, vrátil se k prezentaci hudby v rádiu a publikoval řadu článků a knih.

V roce 2013 obdržel Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos hudbě.