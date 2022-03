Ukrajina před jednáním v Istanbulu získává zpět své území na severu země

Ukrajinští vojenští představitelé dále na facebookovém příspěvku uvedli, že několik ruských jednotek ustoupilo směrem k Černobylu na severní Ukrajině a přes hranici do Běloruska, aby modernizovaly své bojové schopnosti, „kde utrpěly těžké ztráty“.

Navzdory skromným ziskům ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že nic nenasvědčuje tomu, že by Rusko zcela ustoupilo od svých plánů převzít Kyjev nebo zaútočit na něj. „Podle našich informací Ruská federace na 100 procent neustoupila ze svých pokusů, ne-li alespoň obléhat hlavní město Ukrajiny,“ řekl novinářům úředník ukrajinského ministerstva obrany Sergej Rudskoj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že by se rád setkal s Putinem v neutrální zemi k závěrečným jednáním, přičemž před úterními rozhovory v Turecku nabral smířlivější tón. Řekl také, že Ukrajina je otevřená ustoupit od svých ambicí vstoupit do NATO, což je zjevný ústupek Moskvě, pod podmínkou, že ruské síly opustí zemi.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres se v pondělí připojil k výzvám k okamžitému příměří na Ukrajině, které by připravilo cestu pro „seriózní politická jednání“, a dodal, že je v úzkém kontaktu se zeměmi včetně Turecka, Kataru, Izraele, Indie, Číny, Francie a Francie. . Německo k projednání mediačních plánů.

Pentagon oznámil, že do Německa rozmístí asi 240 vojáků a šest letadel pro elektronický boj námořnictva ve snaze posílit síly NATO ve východní Evropě.

Tento krok však pravděpodobně rozzlobí Rusko, které ve svém rozhodnutí o invazi na Ukrajinu uvedlo expanzi NATO do Evropy jako nátlakový bod. Kirby řekl, že letadla nebudou použita k rušení ruské komunikace, ale pomohou zvýšit bezpečnost ve východní Evropě.

Od začátku invaze uprchlo ze své země do Evropské unie více než 3,8 milionu Ukrajinců – více než polovina z nich jsou podle představitelů EU děti. Většina uprchlíků se nahrnula do sousedních zemí, především Polska, odkud do jiných zemí celého bloku cestoval asi milion lidí, uvedla v pondělí na tiskové konferenci v Bruselu komisařka Evropské unie pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová.