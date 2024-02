Počet nelegálních přechodů hranic v lednu klesl

Mnoho migrantů dorazilo do demokraticky vedených měst, jako je Boston, Denver, Chicago a New York, poté, co cestovali v autobusech vypravených texaským guvernérem Gregem Abbottem, který říká, že města dále od hranic by měla sdílet migrační zátěž jeho státu. Demokratičtí starostové ho obvinili, že využívá lidi jako rekvizity.

Troy A. řekl: Miller, úřadující šéf pohraniční agentury, uvedl, že pokles hraničních přechodů je výsledkem „sezónních trendů a také zvýšeného úsilí o prosazování“ ze strany pohraniční stráže a „našich mezinárodních partnerů“.

Koncem prosince vyslal Biden ministra zahraničí Antonyho Blinkena a další vysoké představitele USA do Mexico City, kde se setkali s prezidentem Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem, aby našli způsob, jak zpomalit nárůst nelegálních přechodů.

Od tohoto setkání Mexiko zadrželo některé přistěhovalce cestující na sever do Spojených států, podle Jennifer Piper, programové ředitelky výboru American Friends Service Committee, kvakerské organizace působící v Mexiku.

Spojené státy také zesílily svůj tlak na země jako Panama a Guatemala, aby přijaly opatření, která zabrání migrantům v postupu směrem k Mexiku.