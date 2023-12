V roce 2024 plánuji hrát více na konzolích

V PC hrách jsem docela nový. V roce 2016 jsem si spontánně zakoupil Steam Machine, raný pokus od Valve zkombinovat Steam s konzolovým zážitkem. Toto byl můj první skutečný úvod do šíře knihovny Steamu a výkonu mimo můj PS4. Byl jsem závislý, a tak se mi dostal do rukou počítač Dell a brzy poté jsem si postavil svůj vlastní počítač. Prodal jsem svůj Xbox One a většinu své sbírky PS4 a ponechal jsem si samotnou PS4 až do konečného vydání hry Remake Final Fantasy VII, ale kromě toho jsem všechny hry přepnul na PC. Na PC šly hry lépe a bylo jich víc. Proč bych trávil čas hraním něčeho menšího? Proč bych měl obětovat jakékoli množství výkonu, když bych měl usilovat o to nejlepší, co technologie nabízí?

Nicméně, jak mířím do roku 2024, myslím si, že je čas hrát méně na svých Windows zařízeních a více na mém PS5, Switch, konzolích jako Steam Deck a dalších konzolích.

Inspirace pro tuto změnu nemá nic společného s exkluzivními tituly na různých platformách ani s přidaným komfortem hraní na gauči (ve skutečnosti gauč nemám a na PS5 používám stejnou obrazovku jako na PC). Jiskru tohoto rozhodnutí lze přičíst Novinkový syntezátor Moog.

Další konzolové hry v roce 2024

Jako hudebník jsem přijal počítače a digitální audio pracovní stanice pro nekonečné hudební výsledky, které poskytují. Schopnost používat software jako např důvod nebo VCV stojan Znamenalo to, že jsem mohl mít velké množství virtuálních strojů, z nichž mnohé vypadaly téměř k nerozeznání od jejich fyzických protějšků. Co jsem ale v tomto procesu ztratil, byla zkušenost trávit soustředěný čas s nástrojem. Místo toho jsem přijal roli producenta a moddera, neustále rozptylován snadností spouštění webového prohlížeče a mizením v internetové králičí noře.

Možná existuje důvod, proč si nemůžu dovolit auto nebo dokonce pohovku… obrázek : Claire Jackson/Kotaku

Ale od té doby, co jsem přešel na nástroje spíše než na počítače, jsem si vytvořil přímější, intimnější a rušnější zážitek s hudbou. Vedlo mě to k úvaze, kde jinde bych mohl dosáhnout této blízkosti. První, co mě napadne, je hraní.

V některých ohledech přechod z PC na konzoli na hru jednoduše nahrazuje jednu obrazovku jinou, ale čím více času trávím se svým PS5, tím více si vybavuji výhody izolovanějšího, soustředěnějšího herního zážitku, jako je např. Většinu svého života jsem si užíval, i když… Hrál jsem hru, která by technicky mohla na mém počítači běžet lépe.

Při hraní jsme často bombardováni potřebou „nyní větší, lepší, rychlejší“. Naše snímková frekvence by nyní měla být alespoň 120 Hz, rozlišení by měla být alespoň 1440p a marketingové materiály nám říkají, že bychom měli neustále streamovat, sdílet a vytvářet obsah. Překryvné vrstvy chtějí, abychom neustále chatovali na Discordu a dalších službách. Kontroloři byli tímto pověřením zasaženi Také, ale PC je král, kvůli kterému se cítíte špatně, protože v graficky nejnáročnějších hrách všech dob nemá spolehlivě stabilní snímkovou frekvenci. Jak se vůbec můžete bavit, když ray tracing není součástí a je nastaven na maximum?

Moje PS5 byla až doteď jako mít auto: Potřebuji ho na práci (nebo si to alespoň představuji. Stejně jako pohovku, ani jedno z nich nemám). Ale po spontánním nákupu Alan Wake II Na PS5 poté, co jsem to porazil na PC, jsem si uvědomil výhody izolace od rušivých vlivů webového prohlížeče. Nemohu použít Alt+Tab k tomu, aby mi internet řekl, zda mám v Discordu použít režim výkonu, režim kvality nebo náhodný chat. Když znovu sleduji temný příběh pana Wicka, činím tak v prostředí určeném speciálně pro hraní her. A ano, hraji to na 30fps, ale myslím, že soustředěný zážitek z vypnutí pracovního stroje a přechodu na herní stroj vede k zážitku, který je této hře bližší a doufám, že bude i v jiných oblastech.

Nahrazením klávesnice ovladačem nacházím soustředěnější herní zážitek. obrázek : Claire Jackson/Kotaku

Znamená to, že jsem skončil s počítačovými hrami? Vůbec ne. Osobně Xbox nevlastním, takže budu používat svůj počítač s Windows 11, abych si užil nabídky společnosti Microsoft, a v posledních několika letech jsem si oblíbil emulaci. A kvůli své práci potřebuji zůstat ve spojení se světem počítačových her.

Ale v roce 2024 se pokusím nejprve pro herní zážitky pro svou PlayStation a dovolím si dopřát si ne proto, že honbu za nekonečnou silou na „ultimátní“ herní platformě FTW, ale proto, že se rozhoduji používat stroj. oddělené a nesouvisející s tím I Používám ho ve všech klinických a nudných částech svého života. Stejně jako mé mixéry se chci znovu zaměřit na hraní jako na soustředěný a přímý zážitek a myslím, že klíčový je vyhrazený hardware.