První web na světě spuštěný před 30 lety: NPR

6. srpna 1991 byl představen první web na světě.

A i když to nemusí být tak vzrušující nebo pohlcující jako některé z 1,9 miliardy webových stránek, které dnes existují, dává smysl, že první webová stránka spuštěná na dobrém W3 bude mít návod, jak ji používat.

první web Obsahuje informace o projektu World Wide Web. Byla spuštěna v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN, kde ji vytvořil britský počítačový vědec Tim Berners-Lee. Na něm se lidé mohou naučit vytvářet webové stránky a dozvědět se o hypertextu (kódovaná slova nebo fráze, které odkazují na obsah).

Berners-Lee vytvořil web ze stejného důvodu, proč mnoho z nás dnes navštěvuje webové stránky: trochu usnadnit život. Problém, který měl být vyřešen, ležel na počítačích samotných: nebyl způsob, jak sdílet informace mezi různými zařízeními.

A tak v roce 1989, Berners-Lee navrhnout nápad pro systém správy informací pro jeho ředitele v CERNu. Systém bude používat hypertext k doručování dokumentů na samostatné počítače připojené k internetu.

Reakce manažerů byla zpočátku něco jako Skvělé, ale ne díky. Když se ale Berners-Lee o rok později vrátil s novým a vylepšeným návrhem, počítačový vědec dostal povolení pracovat na projektu. V roce 1991 byl připraven k provozu. Berners -Lee vyvinul HTML, HTTP a URL – stavební bloky pro vytváření webových stránek – to vše na svém počítači NeXT navrženém Stevem Jobsem.

S vytvořením jediné webové stránky tedy vznikl World Wide Web. Od té doby to docela vyrostlo. Do roku 1992 bylo 10 webových stránek, 3 000 do roku 1994 (poté, co se W3 stala veřejnou doménou), a 2 miliony v době, kdy v roce 1996 debutoval vyhledávač Google.

Stojí za zmínku, že první stránka byla také Ztracený. Počítačoví vědci, vzrušeni pokrokem a neschopní v té době pochopit skutečný rozsah možností webu, mnoho prvních webů nearchivovali. projekt pro Obnovte první webovou stránku na světě Byl spuštěn v roce 2013 společností CERN.

Ale nebojte se: teď je zpět, dokonce původně URL, prozkoumat to.

