Alpine Skiing 101: Od PyeongChangu

kdo je zpět

Michaela Shiffrinová: Největší hvězda dnešního alpského lyžování je před svými třetími olympijskými hrami v plné síle a chce se stát nejkorunovanější americkou lyžařkou v historii. Shiffrinové je 26 let a hrozí, že získá medaili, kdykoli si nasadí saně; Na mistrovství světa v roce 2021 získala domácí vybavení ve čtyřech samostatných disciplínách, včetně zlaté medaile v ženské kombinaci. Sezónu Světového poháru 2021-22 zahájila v říjnu rychle a svůj první obří slalom zajela v rakouském Soeldenu za 0,14.

Matthias Meyer: Rakušan míří na svou třetí olympiádu a chce se stát druhým mužem, který kdy vyhrál zlatou medaili v alpském lyžování v zápasech back-to-back. Mayer (31) je na tom stále nejlépe. Ve skutečnosti dokončil své nejlepší finále Světového poháru – čtvrtý v roce 2020 a druhý v regresi v roce 2021 – od převzetí zlaté medaile v Pchjongčchangu. Meyer se utká s odvěkými rivaly vyhrál pojistku A Vincent Krechmeier v rychlostních událostech.

Ester Lydica: Česká královna rychlosti šokovala v roce 2018 dva sporty, když zdvojnásobila zlatou medaili v ženském alpském snowboardingu a obřím slalomu v ženském alpském snowboardingu. Dokáže tento výkon zopakovat v roce 2022? Rozhodně se to nedá spočítat. Od doby, kdy si PyeonChang Ledecká udržela svou pozici nejlepší světové snowboardové závodnice na světě, a v roce 2020 si jako alpská lyžařka užila svou nejlepší sezónu Světového poháru a celkově skončila na stupních vítězů jak ve sjezdovkách, tak v kombinaci.

Ze zlata

Lindsey Vonnová: Tvář alpského lyžování závodila po většinu 21. století ve své poslední soutěži na mistrovství světa v roce 2019 a ve věku 34 let zakončila legendární sjezdařskou bronzovou kariéru (nejstarší medailistka z mistrovství světa všech dob). Jakkoli působivé byly Vaughnovy olympijské ceny s jednou zlatou a dvěma bronzovými medailemi, její pozoruhodná důslednost na okruhu Světového poháru v letech 2008 až 2012, během kterého získala téměř bezprecedentní čtyři sezónní tituly, z ní bezesporu dělá jednu z největších bruslařských závodnic. Start.

Ted Leggety: Dvojnásobný zlatý olympijský medailista Ted Ligety letos opustil mezinárodní soutěž ve věku 36 let. Zanechal po sobě odkaz jako jeden z největších Američanů v historii alpského lyžování a jeden z největších obřích slalomářů všech dob jakékoli národnosti. Rodák z Utahu byl pětinásobným mistrem světa v GS s 24 vítězstvími v závodech.

Marcel Hirscher: Po dobu osmi let mezi lety 2012 a 2019 se Rakušan Marcel Hirscher chopil sportu alpského lyžování jako nikdy předtím ani potom a osm sezón po sobě vyhrál mužský titul Světového poháru. V PyeonChangu zakončil Hirscher suchu o olympijské zlato vítězstvím v obřím slalomu i v kombinaci. Svůj odchod do důchodu oznámil v září 2019 ve věku 30 let.

nové tváře

Řeka Radmus: Ve 23 letech byl dvojnásobný juniorský mistr světa River Radamos na cestě reprezentovat tým USA na jeho první zimní olympijské hry v roce 2022. Zahájení sezóny obřím slalomem v Rakousku v říjnu.

Lucas BrathenV říjnu 2020 se Nor Lukas Brathin stal prvním sportovcem narozeným v novém tisíciletí, který vyhrál Světový pohár. Ve sportu, který normálně vyžaduje roky mezinárodních zkušeností, aby mohl soustavně bojovat na stupních vítězů, Brathin doufá, že tento trend překoná, když mu bylo v roce 2022 pouhých 21 let.