Ashley Williams: Wellsův manažerský status je nepořádek, který je třeba odstranit před EUR | fotbalové novinky

Ashley Williams popsal manažerskou situaci ve Walesu jako „nepořádek“ a trvá na tom, že Gareth Bale a společnost si musí vyjasnit, kdo je povede na letních evropských šampionátech.

Velšský prezident Ryan Giggs minul dva poslední tábory v listopadu a březnu poté, co byl zatčen pro podezření z útoku a kauce byla prodloužena do 1. května. Giggs obvinění popírá.

Robert Page převzal prozatímní odpovědnost v Giggsově nepřítomnosti a Wells vyhrál čtyři zápasy a od té doby svázal jeden ze svých šesti zápasů, což byla jediná porážka světové jedničky v Belgii.

Wells začíná svou výzvu na mistrovství Evropy 2020 proti Švýcarsku v Baku 12. června a bývalý kapitán Dragons Williams říká, že nejistota ohledně pozice trenéra bude mít na hráče vliv.













5:42



Nejdůležitější události vítězství Walesu 1: 0 nad Českou republikou ze skupiny E v kvalifikaci na mistrovství Evropy ve fotbale z minulého měsíce



„Dal trenéra do nepořádku,“ řekl Williams, který v letech 2008 až 2019 hrál ve své zemi 86 čepic.

“Čím rychlejší je to z pohledu fotbalových fanoušků ve Walesu, tím lépe.”

„Jsem si jistý, že hráči a fanoušci chtějí mít jasno v tom, co se děje, a můžeme pokračovat v zábavné části, kterou je fotbal, a vrátit se k tomu humbuku kolem turnaje.“

Měli jsme štěstí, že máme Chrisa Colemana, který nás z toho všeho vyřadil, a tito chlapci ne.

“Je to velké rozptýlení pro každého, ale hráči to musí zvládnout, až přijde čas.”

„Jsou to profesionálové a během své kariéry se zabývali rozptýlením. Budou se muset snažit to zastavit, dát ho do postele a soustředit se na hry.

„Měli by si ten zážitek užít, protože tvrdě pracovali, aby se tam dostali.“

Prezident Waleského fotbalového svazu Kieran O’Connor nedávno řekl, že Paige se bude podílet na jejich plánech na finále Euro 2020, pokud Giggs nebude schopen převzít vládu.













0:44



Bývalý záložník Walesu Joe Ledley uvedl, že vítězství 1: 0 nad Českou republikou bylo v jejich nabídce kvalifikovat se na mistrovství světa kolosální.



Page říká, že byl v posledních měsících v pravidelném kontaktu s Giggsem, včetně posledních dvou táborů, které vedly k tomu, že Wales vystoupil do elitní pozice v Lize národů a zotavil se z porážky Belgie v České republice na mistrovství světa v roce 2022. Kvalifikace poháru.

„Peggy odvedla dobrou práci tváří v tvář náročným podmínkám,“ řekl Williams, kapitán Walesu, když se po boku Chrisa Colemana dostal do semifinále Euro 2016.

“ Ale pro první tým je úplně nový a nebyl tam opravdu dlouho.

„Dokážu si představit, aniž bych vlastně měl filmového režiséra, že je na Jazzu (Bill), Waynovi (Hennessy), Guntzovi (Chris Gunther) a Joe Allenovi, když je tam a ve fitness, aby udržel vysoké standardy a směr byl tak malý.

obrázek:

Gareth Bale označil vítězství Walesu nad Českou republikou za „kolosální výsledek“



“Jazz povede tuto kulturu zevnitř a opravdu se mi kluci na hřišti líbili.”

“Pokud jde o to, že jsme kapitánem na významném turnaji, hodně jsme pracovali na tom, aby všichni společně převzali odpovědnost za sebe a tým.”

“Při pohledu zpět na rok 2016 jsme měli ředitele, kterému jsme jasně věřili a který tam byl po celou dobu.”

“Je těžké nastoupit do takovéto soutěže. Mnoho médií rozptyluje pozornost a věci jdou doprava, doleva a do středu.”

„Měli jsme štěstí, že máme Chrisa Colemana, který nás z toho všeho vyřadil, a tito chlapci to nemají.“