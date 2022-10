Analýza: Jaký je plán Rumunska na přechod na oběhové hospodářství do roku 2030?

Výkonnost oběhového hospodářství v Rumunsku patří podle veřejných údajů analyzovaných odborníky na čistou recyklaci* k nejslabším v Evropské unii a do roku 2030 může soukromé a veřejné prostředí postupně přejít z lineární ekonomiky na model udržitelného rozvoje, podle Národní strategie pro oběhové hospodářství. Mezi plány, které úřady připravily, jsou také podpůrná schémata, jejichž prostřednictvím lze získat vládní a evropské fondy.

Firmy ze 14 sektorů tak budou moci v příštích osmi letech realizovat velké transformační plány, z nichž většina bude součástí sektorů jako spotřební zboží, maloobchod, odpady, stavebnictví nebo zemědělství.

Cirkulární ekonomika znamená odpovědnou spotřebu a výrobu a národní strategie mimo jiné navrhuje zvýšit produktivitu zdrojů, snížit produkci odpadů a zvýšit míru recyklace, jak vyplývá z analýzy čisté recyklace.

Efektivní nakládání s odpady a recyklace, klíčové složky při přechodu na oběhové hospodářství

Tato strategie bude implementována ve spojení s implementací Národního plánu pro nakládání s odpady, rovněž do roku 2030, v hodnotě 2,3 miliardy EUR. Hlavními cíli tohoto plánu je recyklovat 55 % komunálního odpadu do roku 2025 a 60 % do roku 2030 a do roku 2025 recyklovat 65 % obalového odpadu (papír a lepenka 75 %; plast 50 %; sklo 70 %; železné. Kovy 70 %; Hliník 50 %), Tříděný sběr nebezpečného odpadu, Vytvořte povinné rozšířené režimy odpovědnosti za výrobek pro všechny obaly do roku 2024.

Podnikatelé a spotřebitelé, kteří nedodržují pravidla Národní strategie oběhového hospodářství, mohou v příštích letech platit vyšší poplatky a daně.

„Ve východní části Evropy již existují země jako Česká republika nebo Polsko, které přijaly takové strategie přechodu na oběhové hospodářství. Musí to být společné a udržitelné úsilí ze strany producentů odpadů, ale i ze strany koncových spotřebitelů. Prostřednictvím selektivního sběru a recyklace můžeme přispět ke stabilnější a udržitelnější ekonomice.“oznamuje Cosmin Munda, zakladatel a generální ředitel společnosti Clean Recycle.

Rumunsko, jedno z posledních míst v Evropské unii z hlediska recyklace

Rumunsko je v recyklaci komunálního odpadu na posledním místě mezi zeměmi Evropské unie. Evropský průměr v roce 2020 byl 48 %, zatímco u nás to bylo 14 %**.

700 000 nových pracovních míst v Evropské unii

Oběhové hospodářství je důležitým cílem na úrovni EU a může do roku 2030 vytvářet v průměru o 0,5 % vyšší HDP a může vytvořit přibližně 700 000 nových pracovních míst v členských státech, v recyklačních závodech nebo v opravárenských jednotkách *** .

Clean Recycle je jedním z 5 největších hráčů na místním trhu OIREP. Clean Recycle provozuje portfolio více než 700 společností, které produkují a prodávají obalový odpad a působí v celém Rumunsku, z oblastí jako spotřební a maloobchodní zboží, agrobyznys, automobily, distribuce, průmyslová výroba, léčiva atd.