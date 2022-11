Studie ukázala, že třetina lidí ohrožených rozvojem psychických problémů se jim může vyhnout pravidelným cvičením

Studie zjistila, že třetina lidí ohrožených rozvojem deprese a úzkosti jim může zabránit dostatečným cvičením.

Cvičení je pro osoby trpící depresemi natolik známým lékem, že jej lékaři dokonce předepisují.

Studie na více než 37 000 lidech naznačuje, že větší počet lidí může v první řadě zabránit lidem v rozvoji deprese a úzkosti.

Výzkumníci došli k závěru, že pokud by každý mohl mít 75 minut intenzivního cvičení týdně – což vám ztěžka dýchá a zahrnuje běh a plavání – mohlo by to předejít téměř 19 procentům případů deprese a úzkosti.

Výzkum naznačuje, že pravidelné cvičení může snížit diagnózy deprese a úzkosti

A pokud všichni děláme dvě a půl hodiny až pět hodin týdně mírné aktivitě – což vám umožní zrychlit dýchání a zahrnuje rychlou chůzi, jízdu na kole a tanec – 13 % diagnóz deprese a úzkosti se nemusí nikdy objevit.

Tato zjištění naznačují, že téměř třetině případů deprese a úzkosti, které postihují jednoho z pěti dospělých ve Spojeném království, lze předejít cvičením.

„Je to velmi silná zpráva pro veřejné zdraví, protože cvičení je zdarma a každý může zvýšit množství, které dělá za týden,“ řekl hlavní autor studie Dr Carlos Seles Morales z University of Glasgow.

Studie publikovaná v časopise BMC Medicine se zabývala lidmi ve věku 37 až 73 let, kteří neměli úzkost. Dostali fitness trackery pro sledování fyzické aktivity.

Když byli sledováni, průměrně sedm let, asi u 3 procent se rozvinula deprese nebo úzkost.

Na základě zjištění vědci vypočítali, že lidé se sedavým zaměstnáním, kteří přešli na 75 až 150 minut týdně intenzivní aktivity, by měli o 29 % nižší pravděpodobnost, že se u nich rozvine deprese nebo úzkost.

150 až 300 minut týdně mírné fyzické aktivity by snížilo riziko vzniku úzkosti nebo deprese o 47 procent.

Je zapotřebí další výzkum, protože autoři studie zatím nechápou, zda cvičení dělá rozdíl.

I když fyzická aktivita zaplavuje mozek odměňujícími chemikáliemi, přínosy mohou spočívat spíše ve cvičení s ostatními lidmi a tlaku, který získáváme ze sociálního kontaktu.