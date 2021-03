Okres Santa Clara zastavil plánování termínů pro první dávku vakcíny

Okres Santa Clara přestal plánovat první dávky vakcíny proti koronavirům a jako důvod uvedl nízkou nabídku dávek a nepředvídatelnost státu.

Tato zpráva přichází v době, kdy řada úředníků oblasti Bay Area, včetně okresu Santa Clara, odolává způsobu, jakým stát zachází s distribucí vakcín – počínaje akciovým programem, v němž tvrdí, že nevýhody trápí oblasti v regionu, které je třeba přijmout Výhodou pojišťovacího giganta Blue Shield. Státní očkovací program.

„Vzhledem k nízkému přísunu vakcín ze strany státu a potřebě udržovat zásoby pro jmenování druhé dávky přestal systém zdravotnictví kraje plánovat jmenování první dávky v pátek 5. března, s výjimkou omezeného počtu jmenování na komunitních pracovištích, a uvedl okres v prohlášení. „První bezprostředně poté, co nám to dovolí dodávka vakcíny obdržené od státu.

Ve středu kraj uvedl, že informoval „několik tisíc“ pacientů z Kaiseru, kteří se v kraji setkali od 11. do 21. března, že se do Kaiseru vrátí kvůli problémům s dodávkami.

„Kraj přesouvá jmenování pacientů z Kaiseru do Kaiseru, protože stát Kaisera ujistil, že pro své členy a svá očkovací místa dostane odpovídající očkování, zatímco kraj nepřijal takový závazek vůči nepojištěným a zranitelným obyvatelům, kterým sloužíme, „Santa Clara to řekla kraji.

Kraj uvedl, že všichni pacienti jsou mladší 75 let, a dodal, že Kaiser řekl kraji, že u těchto převedených pacientů upřednostní plánování schůzek. Kaiser neodpověděl okamžitě na žádost o komentář.

Generální ředitel hrabství Geoff Smith ve středu vyjádřil frustraci ze státu slovy: „Nevíme, kde se rozhoduje o alokacích. Zeptali jsme se a zdá se, že (kalifornské ministerstvo veřejného zdraví) již není zapojeno v rozhodnutích o přidělení – a rozhodnutí o přidělení jsou přijímána operacemi. “Vláda a Modrý štít, takže nevíme, jak moc to dohoda Modrého štítu ovlivnila, pokud vůbec.”

Státní ministerstvo veřejného zdraví ve svém prohlášení uvedlo: “Dodávání vakcín je omezeno celkovou výrobou. Federální vláda uvedla, že očekává výrazné zvýšení dodávek v dubnu a květnu. Spolupracujeme s Blue Shield na vytvoření vakcinační sítě, která bude schopen dodat 4 miliony dávek týdně do konce dubna. “

Problémy by se mohly zhoršit v pondělí, kdy stát uvedl, že způsobilost vakcín se rozšíří tak, aby zahrnovala obyvatele Kalifornie s určitými zdravotními postiženími a podmínkami.

„V tomto okamžiku očekáváme, že úkol bude menší než to, co potřebujeme, takže budeme muset přehodnotit, až se seznámíme s naším novým úkolem,“ řekl Smith. „Z důvodu omezení dávkování a inventáře musím říci, že musíme omezit počet schůzek, abychom vyhovovali zásobám, které máme, a máme požadavky na druhé dávky, které nemůžeme opravdu přeskočit, tak co dělá znamená to, že pokud dostaneme méně vakcín, budeme muset více omezovat schůzky? “.