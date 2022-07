Teleskop Webb bude hledat známky života tam venku

Vzhledem k tomu, že Trappist-1 je malá studená hvězda, její obyvatelná zóna je blíže než v naší sluneční soustavě. Výsledkem je, že jeho potenciálně obyvatelné planety obíhají v těsné blízkosti a oběhnutí hvězdy trvá jen několik dní. Pokaždé, když planety projdou před Trappist-1, vědci budou schopni odpovědět na základní, ale zásadní otázku: Má některá z nich atmosféru?

„Kdyby to nemělo vzduch, nebylo by to obyvatelné, i kdyby to bylo v obyvatelné oblasti,“ řekla Nicole Lewis, astronomka z Cornell University.

Dr. Lewis a další astronomové by nebyli překvapeni, kdyby nenašli atmosféry obklopující planety Trappist-1. I kdyby se na planetách vytvořila atmosféra, když se formovaly, hvězda je možná dávno odfoukla pomocí ultrafialového a rentgenového záření.