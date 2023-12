Uvědomil jsem si, že můj příjem bílkovin je nízký, když jsem začal zvedat činky

Když jsem ve svých 20 letech poprvé začal běhat, měl jsem pocit, že jsem v tom nejzdravějším, co jsem kdy byl. Každý druhý den jsem běhal pár kilometrů a bylo mi úplně jedno, co jím. Cítil jsem se však více odvahou konzumovat, co jsem chtěl, protože jsem to „spaloval“ cvičením.

V průběhu let jsem začal s běháním vážněji, vstoupil jsem do místní skupiny a ukončil kariéru Můj první půlmaraton. I když jsem stále mohl běžet vzdálenosti, které jsem chtěl, všiml jsem si, že se poté budu cítit vyčerpaný a nebudu schopen tak snadno držet krok s ostatními.

Nicméně jsem o tom moc nepřemýšlel, protože jsem se cítil dobře. Po léta jsem byl nevědomky sledován středomořská strava – Zřekněte se červeného masa ve prospěch ryb, vajec, celozrnných výrobků a zeleniny. Moje roční krevní testy byly úplně v normě. Stále jsem pravidelně cvičil bez zranění. Nedávno jsem si ale uvědomil, že jsem celé roky své tělo připravoval o základní živiny. Začal jsem zvedat činky a těžko jsem dělal pokroky Začátkem tohoto roku můj přítel našel Intro Třída vzpírání Rozhodli jsme se to zkusit ze zvědavosti. Zamilovali jsme si posilovnu, oba jsme získali roční členství a začali jsme chodit několikrát týdně. I když se to cvičením trochu zjednodušilo, někdy se mi uprostřed tréninku točila hlava a cítil jsem se poté úplně vyčerpaný Vzpírání . Také jsem se snažil přibrat na váze, vždy jsem si vybíral co nejlehčí váhy. Použijte mého přítele A Proteinová kalkulačka Aby na základě své výšky a váhy zjistila pro ni ideální množství bílkovin, začala jíst více masa a užívat doplňky stravy Proteinový prášek. Sledoval jsem, jak rychle přechází na vyšší váhu a vypadá jako pekelně roztrhaná, takže jsem věděl, že je čas prozkoumat můj jídelníček. Když jsem si vypočítal dostatek jídla, aby vydržel několik dní, zjistil jsem, že přijímám pouze asi 30 gramů bílkovin denně, což bylo hluboko pod požadovaným množstvím. Minimální doporučené množství bílkovin U žen je to 46 gramů (a více, pokud cvičíte). Ovesné vločky, které jsem jedl každé ráno a o kterých jsem předpokládal, že jsou proteinovým zlatým dolem, zřejmě neměly žádný účinek. Jednoduché úpravy udělaly obrovský rozdíl Když jsem v nouzi, udělám si vajíčka a dám si rybí konzervy. (Chili olej a malé okurky přidávají bílkoviny, ale jsou povinné.)

Rozhodl jsem se to brát vážně Přidejte více bílkovin Pro mou dietu. Ve skutečnosti jsem do své veganské stravy nepřidal žádné nové potraviny, ale zaměřil jsem se na začlenění více potravin bohatých na bílkoviny. Začal jsem přidáním lososa a zeleniny na můj obvyklý talíř tofu stir-fries a čočkové kari. Hledal jsem také rychlé svačiny s vysokým obsahem bílkovin, které bych si vzal do ruky. Rybí konzervy, vejce a smoothies s rostlinným proteinovým práškem, to vše mě trochu povzbudí bez velkého úsilí z mé strany. Občas si do kávy přidám odměrku proteinového prášku, díky kterému je trochu slizká a hrubá, ale jsem velkým fanouškem cvičení. Tohle je teď můj život. Smoothie s proteinovým práškem.

V důsledku toho jím obecně lehčí jídla a cítím se sytý po celý den. Taky už nebourám tolik jako dřív. Díky tomu, že jsem získal více svalů, jsem také lepším běžcem Poté, co jsem běžel vůbec nejrychlejším tempem v závodě na 15k.

Jak se dalo očekávat, začal jsem vidět okamžité a dlouhodobé zlepšení ve vzpírání. Mohl jsem zvedat těžší váhy a mít více energie ve dnech, kdy jsem jedl více bílkovin, a po několika měsících jsem si začal všímat viditelných útržků kvadricepsů. Navíc, jako někdo s ADHD, už teď ve třídě nenadávám tolik jako dřív Jezte více bílkovin a tučných ryb . Ale jedním z nejlepších vedlejších efektů je, jak mnohem snazší je běhat. Nyní, když závodím na delší vzdálenosti, mohu se pohybovat rychleji bez velké únavy. Nedávno jsem si vytvořil rychlostní rekord. Příští rok plánuji uběhnout celý maraton a už teď mě děsí pomyšlení na trénink! Ale s lepší stravou alespoň vím, že na proteinech udělám maximum.