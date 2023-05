Ve slepém chuťovém testu byla preferována živočišná bílkovina před 100% hovězím burgerem.

Burger King má „Impossible Whopper“, Jack in the Box nabízí „Impossible Whopper“ placičku pro jejich výběr burgerů a naposledy McDonald’s (v Německu) debutoval veganské nugety. Další franšízy rychlého občerstvení, které v jednu chvíli nabízely „veganské“ možnosti (produkt se stále griluje na stejném povrchu jako hovězí a kuřecí maso) zahrnuje The Cheesecake Factory, Qduba, Chipotle, Red Robin, Johnny Rockets a White Castle. Nový Stay z Food Research International Odhaluje, že navzdory nebo navzdory rostoucí popularitě rostlinných proteinových produktů „obecné smyslové vnímání zůstává nízké“.

Tato studie používala otevřené otázky, preferenční pořadí a definiční otázku k analýze smyslových motivací a překážek pro ochutnání čtyř burgerových placiček, konkrétně dvou rostlinných (jedna označovaná jako hráškový proteinový burger a druhá označovaná jako proteinový burger podobný zvířecímu burgeru), jeden hybrid a jeden masový – houbový, jeden 100% hovězí burger.“

Výsledky mohou být překvapivé. „Výsledky klasifikačních testů pro nevidomé a informované pracovníky ukázaly, že preferovaným produktem jsou živočišné bílkoviny, následované 100% hovězími hamburgery. Navíc za slepoty nebyl žádný významný rozdíl v preferencích mezi hovězími hamburgery, hybridními hamburgery a hrachovým proteinem.“ .“

Pokud jste vegetariáni, pravděpodobně jste měli zkušenost s tím, že jste svým přátelům, kteří jedí maso, podávali vydatnou večeři nebo dokonce přílohu s rostlinnými bílkovinami – a oni to milovali. Nyní můžete sdílet tuto výzkumnou studii, abyste je ujistili, že jejich radost z vaření sdílí mnoho dalších.

