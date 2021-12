Pathfinder: Kingmaker je nyní zdarma ke sledování Epic

Pokud se vám líbí, že vaše RPG dobrodružství obsahují dungeony a draky a jsou tak komplexní jako Dungeons & Dragons, možná si představíte, že máte nejnovější hru nabízenou zdarma ve svátečním obchodě Epic Games Store. Epic distribuuje 24 hodin Pathfinder: Kingmaker Zdarma pro obsah. Je to masivní fantasy RPG založené na papírovém systému Pathfinder Pen ‚n‘, hrané v izometrické perspektivě. Tento typ RPG je pro někoho oslnivý, pro jiného konkurenceschopný – je tedy skvělým kandidátem na reklamní dárky.

Navštivte obchod Epic Games Store Chcete-li získat bezplatnou kopii pro správce. Máte na to čas do 16:00 GMT (8:00 PT) v sobotu 25. dne, než Epic přejde na nový bonus, následující den do 15 dnů od zdarma. Doufám, že mají na Vánoce frontu skutečného Big’un?

v naší oblasti Pathfinder: Kingmaker ReviewGiada Zavarise přirovnal zážitek z hraní stolního RPG k nudnému DM.

„Už jsem se s tímto druhem DM vypořádala,“ řekla. „Je to typ člověka, který strávil tolik času vytvářením svého dokonalého fantasy světa, mapováním a manipulací s čísly, že zapomněli, co dělá hru na hraní rolí zábavnou: drama mezi členy party, neúčinná řešení a hloupé triky. Přinejmenším díky tomu je pro mě D&D zábava.“

Vím však, že mnoho fanoušků RPG ze staré školy si do toho rýplo. A vývojáři Owlcat Games od té doby vydali spousty oprav a aktualizací, včetně bezplatného přepracování „Enhanced Edition“. Jak víte, je to nyní zdarma, takže si názor můžete zjistit sami.

Nate se právě mnohem zlepšil s pokračováním z roku 2021, Wrath Of The Righteous, říci To podnítilo jeho „zoufalou misi znovu prožít ty chvíle mého dospívání, kdy jsem se poprvé setkal s hrami, které by byly mými nejoblíbenějšími“.

Zveřejnění: RPS Freelance Frequent Craig Pearson nedávno napsal texty pro Epic Games Store.