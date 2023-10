Hráči Overwatch 2 jsou rozděleni v tom, zda přepracování Sombry představuje zlepšení nebo ne

Poté, co fanoušci Overwatch 2 skřípali čísla pro přepracování Sombry, někteří vyjádřili obavy, že nová sada stealth hackera může sloužit jako starší verze.

Jak mnoho fanoušků Overwatch 2 ví, Sombra byla nejnovější postavou, která se dočkala přepracování po jiných jako Bastion a Doomfist.

Přepracování Sombry přichází jako součást 7. řady, přičemž vývojový tým uvádí, že celkovým cílem její nové skupiny je zachovat identitu Sombry a zároveň ji více oddat protivníkům, na které se zaměřuje.

Poté, co viděli spoustu nových detailů kolem přepracování, jsou někteří fanoušci Sombry rozděleni na to, zda tyto změny celkově vylepší nebo znervózní hrdinu poškození.

Fanoušci Overwatch 2 jsou v otázce přepracování Sombry rozděleni

A pošta Na Overwatch com.subreddit Mezi komunitou to vyvolalo debatu, přičemž fanoušci diskutovali o přednostech a obavách souvisejících s přepracováním Sombry.

Téma použilo průvodce poskytnuté vývojářským blogem Blizzardu pošta Stejně jako hloubková analýza video Vytvořil tvůrce obsahu OW2 Fitzyhere.

Příspěvek se v podstatě rozešel a porovnal čísla zbraní, schopnosti a další Sombry.

Celkově se zdá, že nové sady Sombra mají mnoho kladů a záporů a hráči začínají vidět, jak změny vnímají.

Jeden z největších sporných bodů obklopoval Sombrův translokátor, který je nyní teleportem založeným na vrženém projektilu.

„Co to sakra udělali s překladačem? Teď je to v podstatě jen krátký nástroj TP. Po přečtení celé věci si nemyslím, že už někdy budu hrát Sombru,“ řekl jeden z fanoušků.

Článek pokračuje po reklamě

Jiní tvrdili, že nová teleportace lépe odpovídá jejímu novému zaměření. „To je celý smysl. Chtějí, aby Sombra byla s týmem častěji než ne. Herní styl vždy vracet TP do zdravotního balíčku je to, co způsobuje problémy,“ vysvětlil další hráč.

Na druhou stranu někteří hráči vyjádřili obavu, že remastering hry sníží zábavu na hraní. „Zdá se, že rovnováha mezi těmito změnami je objektivně činí méně zábavnými. Méně stisknutých tlačítek a menší schopnost přežití křídla. Pryč jsou okamžiky, které drásaly srdce při aktivaci 10hp překladače.“

Přepracování Sombry bude oficiálně zahájeno, když začne 7. sezóna, takže hráči budou moci brzy učinit konečný úsudek o jejím novém oblečení.