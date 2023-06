Ghost Trick: Ghost Detective demo je nyní k dispozici

Demo z Ghost Trick: The Phantom Detective Capcom oznámil, že je nyní k dispozici na všech platformách.

Zde je přehled dema přes Capcom:

Toto demo vám umožní hrát až do kapitoly 2 hry Ghost Trick: The Phantom Detective. Uložená data ze zkušební verze lze přenést do plné verze, což vám umožní sledovat váš pokrok po zakoupení hry. Uložením dat z dema navíc odemknete následující obsah v plné hře:

Dvě tapety na obrazovku:

Skladba hudby (lze ji poslouchat v nabídce hudby):

Vyřešte svou vlastní vraždu v této bláznivé, hádankami nabité klasice, nyní v HD!

Exploze! Zazvoňte v temném městě. Ale jedním životním koncem příběh teprve začíná… Cecil se probouzí jako duch a uvědomuje si, že spolu se svým životem ztratil i paměť. „Kdo jsem? Kdo mě zabil? A proč?“ Jen několik hodin před východem slunce – a zapomnění – aby se tyto odpovědi rozluštily, musí Cecil vyřešit záhadu své vraždy, počínaje detektivem, který mohl být svědkem zločinu… Se silami mrtvých můžete ovládat a manipulovat předměty a dokonce vracet čas, když se prokousáváte záhadami. Duševní v příběhu plném svérázného humoru a okouzlujících postav.

Tento dlouho očekávaný HD produkt Ghost Trick: The Phantom Detectiveklasická záhadná logická hra režírovaná Shu Takumi, tvůrcem hry Ace Attorney série s vylepšeným vizuálem a zvukem. Užijte si nová hudební aranžmá na párty Skvělý právník Ace Skladatel Yasumasa Kitagawa je zcela synchronizován s původní hudbou, takže mezi nimi můžete kdykoli během hraní přepínat. Toto není trik: je to definitivní verze tohoto klasického dobrodružství s řešením záhad!

Poznámka: V souboru je zobrazeno tlačítko „K dispozici plná verze“. Ghost Trick: The Phantom Detective Titulní obrazovka ukázky a na konci ukázky budou funkční po vydání plné verze. Do té doby toto tlačítko nebude odkazovat na stránku obchodu.