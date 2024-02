NASA hledá dobrovolníky, kteří by rok žili v simulaci Marsu

Pokud jsou vaším šálkem čaje extrémní výzvy, Má pro vás ideální příležitost. Vesmírná agentura v pátek vyzvala dobrovolníky k účasti na své druhé roční simulační misi na Marsu, Crew Health and Performance Exploration Simulation (CHAPEA 2). Po dobu trvání mise, která začne na jaře 2025, budou čtyři vybraní členové posádky ubytováni v 3D tištěném prostředí o rozloze 1700 čtverečních stop v Houstonu. NASA přijímá žádosti na Ode dneška do 2. dubna. Je to placený koncert, ale NASA veřejně neoznámila, kolik budou účastníci odškodněni.

Stanoviště Mars Dune Alpha v Johnsonově vesmírném středisku NASA je navrženo tak, aby simulovalo, jaký by mohl být život budoucích průzkumníků na Rudé planetě, kde je drsné prostředí a omezené zdroje. V současné době tam žije a pracuje posádka v rámci první mise CHAPEA, která je nyní více než v polovině své 378denní mise. Během svého pobytu budou dobrovolníci mimo jiné udržovat stanoviště a pěstovat plodiny. Stanoviště má také připojené pískoviště o velikosti 1200 čtverečních stop, které simuluje výstupy do vesmíru.

Aby bylo možné vzít v úvahu, žadatelé musí být občany USA ve věku 30 až 55 let, mluvit dobře anglicky, mít magisterský titul v oboru STEM, alespoň dva roky odborné praxe a alespoň 1 000 hodin řízení. Letadlo nebo dva roky zkušeností. Pracujte na doktorském programu STEM. Některé druhy odborné praxe mohou umožnit, aby se kvalifikovali i žadatelé bez magisterského titulu. CHAPEA 2 je druhou ze tří misí, které NASA v rámci programu naplánovala, přičemž první z nich začala 25. června 2023.