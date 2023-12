Galaxy S24 Ultra může představovat tvrdší konkurenci pro iPhone 15 Pro se stejným hlavním fotoaparátem

a Galaxy S23 Ultra Hlavní fotoaparát standardně pořizuje 12megapixelové fotografie. Výchozí výstup 48MP primárního fotoaparátu iPhone 15 Pro je 24MP. Loňský iPhone 14 Pro má také 48megapixelový hlavní fotoaparát, ale ve výchozím nastavení pořizuje 12megapixelové fotografie. 24MP fotografie pořízené iPhone 15 Pro Nabízí více detailů, což z něj dělá jeden z nejlepších telefonů s fotoaparátem roku 2023.

Galaxy S24 Ultra Výchozí rozlišení hlavního fotoaparátu bude rovněž 24 MP. Vypadnutí Ahmed Qwaider Tvrdí to , kterému se často dostávají do rukou nevydané produktyVýchozí rozlišení hlavního fotoaparátu bude rovněž 24 MP.

a Galaxy S23 Ultra Umožňuje také pořizovat 50MP fotografie, které zabírají méně místa než 200MP fotografie, ale obsahují více detailů než 12MP soubor. Zatímco 24MP obrázek pravděpodobně zabere více místa než 12MP, zvýšení kvality bude pravděpodobně stát za zvýšení požadavků na úložiště, což předpokládáme, že bude praktičtější ve srovnání s 50MP a 200MP snímky.

Hlavní fotoaparát může mít také neutrální filtr pro 24MP RAW snímky. Bude to jako filtr Neutral Density v aplikaci fotoaparátu Expert RAW, který pomáhá snižovat světlo vstupující do objektivu a zabraňuje přeexponování. To umožní pořizovat lepší fotografie ve světlém prostředí.