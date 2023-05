Fanoušci Bloodborne si myslí, že našli další důkazy o PC portu

Moder, streamer a australský kolega Lance McDonald tvrdit, že to, co všichni v srdci víme, je pravda, i když to nemá tak úplně podobu, jakou chceme; Někde lze exkluzivní Bloodborne pro PS4 hrát na PC.

MacDonald už léta loví stíny pod širým nebem. Marcus Dominikumělec prostředí ve společnosti FromSoftware (který pracoval na Elden Ring a nadcházejícím Armored Core VI: Fires of Rubicon), zjevně přispěl obrázkem k Wiki pro fanoušky krveKonkrétně olejová vana.

Pomocí technických možností, které přesahují naše chápání, McDonald zjistil, že tento snímek obrazovky byl pořízen na maloobchodní verzi hry, nikoli na sestavení použité k jejímu vývoji. Popisuje tento proces:

Většina umělců[s] Ke své práci použili PC build Bloodborne, ale Marcusovy snímky obrazovky byly pořízeny pomocí skutečné plné maloobchodní verze hry běžící na Windows, nikoli v rané éře „Project Monster“ (poznáte to podle ikony načítání v rohu ). „

Objevena PC verze Bloodborne: Old Hunters. pic.twitter.com/dbtdkVvUVg– Lance McDonald (manfightdragon) 21. května 2023

Zbytek podnikání McDonald’s si můžete prohlédnout sami na tweet výše; Je to velmi přesvědčivá věc. McDonaldovi se již dříve podařilo zprovoznit Kojimův nehratelný hororový zážitek, PT, na neupravené PS5 a dokonce spustit Bloodborne při 60 snímcích za sekundu na upravené PS4, mimo jiné technické mistrovství.

Co si myslíte o nejnovějších objevech McDonald’s? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.