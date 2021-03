Studie zjistila, že případy opětovné infekce přípravkem COVID-19 jsou vzácné, ale jsou častější u lidí ve věku 65 let nebo starších.

Tým vědců, včetně některých z oddělení epidemiologie a prevence infekčních nemocí v Dánsku, poznamenal, že většina lidí, kteří dostali Covid-19, se zdá být chráněna před reinfekcí asi šest měsíců. Zkoumání demografie infikovaných však opět ukázalo, že většina z nich byli lidé ve věku 65 let nebo starší.

Tým napsal, že starší věková skupina měla pouze 47% ochranu proti opětovné infekci, ve srovnání s mladšími lidmi, kteří vypadali, že mají 80% ochranu před reinfekcí. Toto zjištění není zcela neočekávané, protože jejich imunitní systém s věkem oslabuje.

“Při pohledu na to, o co jde, zjištění podtrhují, jak důležité je, aby lidé dodržovali opatření, která byla zavedena, aby byla zajištěna bezpečnost jejich i ostatních, i když již mají COVID-19,” uvedl spoluautor studie Dr. Steen Ethelberg ze Statens Serum, uvedl institut v prohlášení v Dánsku.

„To je velmi výrazný rozdíl,“ uvedla doktorka Amy Edwardsová, specialistka na infekční onemocnění ve fakultních nemocnicích v Clevelandu, která se studie nezúčastnila.

„Myslím, že to opravdu podtrhuje, jak důležité je zajistit, aby byli všichni starší 60 let očkováni, bez ohledu na to, zda mají Covid, či nikoli, aby byla v budoucnu chráněna před infekcí.“

V komentáři, který se shodoval se studií, popsali imunologové Dr. Rosemary Boyton a Daniel Altmann z Imperial College London rozdíl v míře reinfekce jako „relativně znepokojivý“.

Píšou: „Pouze 80% celkové ochrany proti opětovné infekci, která u lidí ve věku 65 let a starších klesne na 47%, je ještě znepokojivější než v předchozích studiích.“ SARS-CoV-2, Naděje na preventivní imunitu přirozenou infekcí nemusí být na dosah, a globální očkovací program s vysoce účinnými vakcínami je trvalým řešením. “

Vědci analyzovali údaje o testech z Dánska, které zahrnovaly 10,6 milionu testů na koronaviry provedených přibližně 4 miliony lidí nebo přibližně 69% populace země.

Znovu zkoumali míru infekce během druhé vlny Covid-19 od září do 31. prosince a porovnali je s mírou infekce během první vlny infekce mezi březnem a květnem. Z 11 068 lidí, kteří měli pozitivní test na virus během prvního nárůstu, pouze 72 lidí mělo pozitivní výsledek znovu během druhého. To představuje méně než 1% infikovaných.

Ale 3,6% lidí ve věku 65 let a starších bylo znovu infikováno ve druhé vlně

To není neočekávané kvůli takzvanému imunitnímu otoku – postupnému zhoršování imunitního systému, které přichází s věkem.

“Existuje důvod, proč lidé ve věku nad 60 let potřebují dostat další vakcíny ke zvýšení imunity proti různým infekcím, protože víme, že imunitní systém začíná v životě klesat,” řekl Edwards.

Jednou z hezkých věcí na vakcínách mRNA, jako jsou Pfizer a Moderna, je to, že vakcíny zřejmě překonávají určité obavy z imunity, protože vytvářejí tak silnou ochranu, řekl Edwards.

„Zatím nevíme, jestli lidé budou potřebovat podporu, nebo ne,“ řekl Edwards, „ale bude zajímavé sledovat a sledovat, jak se to stane.“

Tato studie je v souladu s Dříve Výzkum . Další studie zjistily, že míra reinfekce byla nižší než 1% a imunita mohla trvat pět až šest měsíců po infekci virem Covid-19.

Jedno omezení studie spočívá v tom, že se zkoumala infekce dříve, než bylo v oběhu příliš mnoho proměnných, takže není jasné, jaký účinek by to mělo na rychlost reinfekce. To je něco, co by vědci měli zvážit do budoucna.