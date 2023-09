Turisté byli zděšeni, když našli 250 netopýrů, kteří se plazili po celém jejich hotelovém pokoji.

Zatímco pár pobýval v hotelu v Plzni, v pokoji se probudilo 250 netopýrů.

Fotografie, které lezou po kůži, ukazují, jak se zvířecí záchranář snaží stvoření zachytit

Rekreanty v Česku probudilo více než 250 netopýrů spících v jejich hotelovém pokoji.

Na fotografiích, které lezou na kůži, je zachycen zvířecí záchranář Radek Zeman a hotelová recepční, jak se snaží chytit 256 spících tvorů, kteří proletěli otevřeným oknem a chytili je do sítí.

Hosté, kteří tvořili pár, byli ubytováni ve tříhvězdičkovém secesním hotelu Sloven v Plzni, když se rozhodli nechat okno v ložnici otevřené, než usnou.

Kvůli velkému teplu zůstaly pootevřené i dveře ložnice vedoucí do chodby.

Když se ale probudili, na stěnách, stropě a závěsech spí 256 sopránových netopýrů. Bylo nalezeno dalších 11 těl.

Nyní se nejmenovanému páru říká, že je to jejich chyba, že se tvorové plazí v jejich obývacím pokoji.

Karel Makon, mluvčí záchranného centra pro zvířata, řekl: „Místnost č. Ve 212 případech, kdy neopatrní hosté a hospodyně nechali otevřené okno, bylo nalezeno 256 živých netopýrů a 11 mrtvých netopýrů.

„Dveře haly také zůstaly otevřené, takže v mezeře mezi stěnou a stropem u nábytku se ukrývalo asi 50 netopýrů.

Recepční nám ukázal leták ve třech mezinárodních jazycích, který hostům říkal, aby nenechávali otevřená okna kvůli riziku invaze netopýrů.

Ale jak vidíte, bohužel je to marné, je to marné, je to marné. Přestože brožurka je v každé místnosti.

Ani pokojská se neobtěžovala zavřít dveře a okna, aby se dovnitř mohly snadno dostat desítky létajících savců.

Dodal: „Dokud bude teplé počasí trvat, měli byste očekávat nezvanou návštěvu netopýra.

„Když je výrazně chladněji, netopýři se stěhují jinam.“

České úřady už léta varují místní před ‚netopýří invazí‘ v srpnu a září.

Město Plzeň leží uprostřed migračních tras netopýrů, což z něj činí přirozenou zastávku.

Podle Českého svazu ochránců přírody loni od srpna do září záchranné stanice nalezly v bytech a hotelových pokojích celkem 1306 netopýrů.

Organizace uvedla: ‚Nejjednodušším řešením je na noc okna úplně zavřít, protože netopýři mohou okny dokonce proniknout do vašeho bytu.‘

V hotelu v lázeňském městě Karlovy Vary loni otevřeným průduchem vlétlo do pokoje 400 netopýrů, poté se ale nemohli dostat ven.

Téměř polovina z nich zemřela.

Zvířecí záchranář Vilém Babič tehdy řekl: „Původně jsme se vydali zachránit 100 netopýrů, ale když jsme viděli zkázu a začali počítat, dosáhli jsme čtyřnásobku tohoto počtu.

„Je to opravdu katastrofa.“

Netopýr soprán je jedním z nejmenších netopýrů žijících v České republice.

Živí se létajícím hmyzem a často obývá městské parky, nezateplené panelové domy a přirozené přirozené trhliny a štěrbiny.