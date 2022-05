Regionální letiště Lamberton se stává cvičištěm pro americkou výsadkovou posádku

LAMBERTON – Pád z tisíce stop z nebe a přistání na terč o průměru 2 cm je přesný typ potřebný pro kvalifikaci na Mistrovství světa ve volném a přesném přistání, které se bude konat letos v létě v České republice.

Mark Jones, člen All Veterans Parachute Team, řekl: „To je velikost jednoho amerického centu.

Přistání jen centimetr od úvratě je rozdíl mezi špatným a dobrým skokem.

„Na úrovni mistrovství světa je to špatný skok, chybí mu palec a půl,“ řekl Jones.

Pro zvýšení této přesnosti používá americký parašutistický tým ve stylu a sekci přesnosti regionální letiště Lamberton jako cvičiště. K pátku absolvovala americká výsadková posádka jen asi sedm cvičných seskoků, které byly kvůli počasí málo, ale zlevněnou cenu za letoun by rozházely. Propojky Ve Spojených státech nemůžete vyhrát pro stále více inovativní drahé hry.

Letoun dodal Mike Elliott, vůdce All Veterans Group, skupiny složené z aktivních a vysloužilých vojenských a vlasteneckých Američanů.

Od svého založení v roce 2011 se All Senior Group zaměřuje na zastupování vysoce profesionálních organizací a veteránů prostřednictvím parašutistických ukázek, tandemových padákových zážitků, show ambasadorů značky, sponzorství a speciálních akcí.

Jones byl nápomocný při trénování týmu USA na regionálním letišti Lamberton. S pěti desetiletími zkušeností a asi 17 000 skoky a hranicemi věří, že je tím správným mužem pro tuto práci.

„Soutěží jako sportovec světové třídy má velký mentální prvek a není tomu jinak,“ řekl Jones. „Jak se mentálně potápím na lyžích v zápase – dávám jim myšlenky o věcech, které si myslím, o věcech, které si nemyslím.“

Když Jones začal soutěžit, skákal na terč o průměru asi 10 centimetrů.

„Šlo to z 10 centimetrů na 5 centimetrů, pak bylo více lidí ve všech úvratích. Z 5 centimetrů na 3 centy – stalo se to samé, mnoho úvratí. Nakonec se to zmenšilo na 2 centimetry, asi to bude být 2 centimetry,“ řekl Jones.

Útok na cílovou úvrať znamená znát přesné změny v závislosti na vrchlíku, aby byl zajištěn pomalý vertikální pád na cíl. Jones řekl, že exkluzivně upravená bota s podpatky o průměru maximálně 3 centimetry by se měla pokusit zasáhnout cíl.

„Provádějí úpravy pomocí několika brzd, z nichž trochu – můžete být tak stabilní, jak jen můžete…“ řekla Dana Englestadt, předsedkyně delegace a předsedkyně Amerického parašutistického výboru. S potleskem, že cíl byl zasažen. „Může způsobit změnu skóre. Může se pohybovat od nuly do osmi.

Nula označuje mrtvý střed cíle.

Během tréninku na letišti Lamberton Jones zaznamenává a radí trenérovi na kartách.

„Jakmile skočíme, uděláme video,“ řekl Jones. „Podíváme se na video, ukážeme video a s jistotou jim řekneme, co udělali dobře. Zde jste udělali dobře, zde jste provedli drobnou opravu, kterou jste nepotřebovali nebo zde jste opravu měli provést.

„Je to dobré vyladění,“ řekl Englestadt.

Jimmy Drummond, mezinárodní zlatý medailista, není v soutěži cizí, ale stále potřebuje trénink, aby se mohl připravit na turnaj, jako je ten, který přijede do České republiky.

„Přišli jsme sem jako tým, abychom zdokonalili své dovednosti… stále lepší a lepší, když odjedeme do zahraničí.“

Drummond, hasič, se sky divingu téměř 30 let.

Soutěž je naplánována na 16. – 24. července. Americký výsadkový tým zůstane na regionálním letišti Lamberton až do neděle, pokud to počasí dovolí.

Oslovte Tomeku Sinclairovou [email protected] Nebo 910-416-5865.