Share on Facebook

Tweet on Twitter

Úspěšným startem SpaceX Falcon 9 ve čtvrtek odpoledne oficiálně startuje sezóna 2022. Bude přeplněno. Velká část pozornosti v Kennedyho vesmírném středisku bude letos věnována průzkumu hlubokého vesmíru, větším raketám a Měsíci. Startů na Měsíc je celá řada. Což je vzrušující, protože jsme na Měsíc už hodně dlouho nic nedali. A Měsíc je velký cíl, protože Rusové se vracejí, Japonci a Jihokorejci a Indové. Dale Ketcham z Space Florida řekl, že Měsíc bude letos zaneprázdněn. Pro NASA je Artemis programem s Měsícem na dohled. Letos se povrchu Měsíce nedotkne. Udělá ale svůj první zkušební start a obletí Měsíc, tentokrát však bez astronautů. Jde o největší vesmírnou loď svého druhu a její start je naplánován na březen. Start SpaceX Falcon 9 začal dnes v Kennedyho vesmírném středisku. Další várka satelitů Starlink, i když to není nová součást probíhajícího satelitního programu internetu, způsob, jakým se dostávají na oběžnou dráhu, nebyl z Cape příliš využíván. Použitý jen párkrát od 60. let. Polární uvolnění znamená, že ho uvidí více lidí na jižní Floridě. Budoucí start v noci bude mít stejný účinek. „Budou skvělé výhledy. A to opravdu pomůže přilákat lidi na jižní Floridě a lépe ocení účastníky floridského vesmírného programu,“ řekl Ketcham.

Úspěšným startem SpaceX Falcon 9 ve čtvrtek odpoledne oficiálně startuje sezóna 2022. A bude zaneprázdněná. Velká část pozornosti v Kennedyho vesmírném středisku bude letos věnována průzkumu hlubokého vesmíru, větším raketám a Měsíci. „Všechno na Cape se opravdu začíná ukazovat. Existuje řada startů na Měsíc. Což je vzrušující, protože jsme na Měsíc už hodně dlouho nic nedali. A Měsíc je velký cíl, protože Rusové se vracejí, Japonci, Jihokorejci, Indové. Takže na Měsíci bude letos rušno,“ řekl Del Ketcham z Space Florida. READ Světová zdravotnická organizace uvádí, že malárie ročně zabije o 180 000 lidí více, než se dosud předpokládalo Pro NASA je Artemis programem s Měsícem na dohled. Letos se povrchu Měsíce nedotkne. Provede však svůj první zkušební start a obletí Měsíc, tentokrát bez astronautů. Jde o největší vesmírnou loď svého druhu a její start je naplánován na březen. Start SpaceX Falcon 9 začal letos v Kennedyho vesmírném středisku. Vypustila další sadu svých satelitů Starlink. Nejedná se sice o novou součást probíhajícího internetového satelitního programu, ale způsob, jakým se dostává na oběžnou dráhu, se z Mysu příliš nepoužíval. Od 60. let 20. století byl mnohokrát použit. Byl to polární start, což znamená, že to může vidět více lidí na jižní Floridě. Budoucí starty v noci budou mít stejný účinek. „Budou skvělé výhledy. To skutečně pomůže přilákat lidi na jižní Floridě a lépe ocení, že jsou významnými přispěvateli do floridského vesmírného programu,“ řekl Ketcham.