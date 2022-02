Chrome OS Flex od Googlu promění váš starý MacBook na rychlý iCloud

Většinu uživatelů Maců by ani ve snu nenapadlo nahradit macOS něčím jiným než nejnovější aktualizací, ale Google chce, abyste alespoň zvážili jinou možnost: Chrome OS.

Google popisuje svůj nový Chrome OS Flex jako „bezplatný a udržitelný způsob“ instalace operačního systému Google online na jakýkoli Mac nebo PC. Cílovou skupinou jsou školy s omezeným příjmem peněz a společnosti, které hledají „moderní výpočetní techniku ​​s cloudovou správou“, ale je to velmi lákavé i pro běžné uživatele. Chrome OS Flex nabízí stejné zábavné rozhraní, jaké získáte v souboru Chromebook (kromě aplikací pro Android) s rozsáhlou knihovnou webových aplikací a rozšíření od společnosti Google, na kterých je spuštěna show.

Zní to šíleně, ale není. Chrome OS Flex není vytvořen pro výkon dnešních zařízení Apple Silicon Mac. Místo toho je to pro tisíce počítačů Mac a PC, na kterých se hromadí prach na policích a schované v zásuvkách, které nebyly zapnuty nebo aktualizovány roky. Je pomalý a zastaralý s nedostatkem místa nebo paměti, ale stále v něm zbývá nějaký život. A Google z nich chce vyždímat každý poslední kousek.

Chrome OS nikdy neměl takovou kariéru, pokud jde o specifikace, jako Mac a PC. Jistě můžete získat Core i7 Chromebooky s 16 GB RAM a 512 GB úložiště, ale špičkové specifikace jsou v podstatě zbytečné. Chrome je navržen jako rychlý cloudový operační systém, který se nezahltí soubory protokolů a mezipamětí. Chrome OS Flex jako takový potřebuje pouze 4 GB RAM a 16 GB úložiště, takže to zvládne každý starý Mac. Google říká, že Chrome OS Flex lze nainstalovat za „několik minut“ a byl testován na počítačích Mac na začátku roku MacBook 2009ačkoli v podstatě jakýkoli model bude fungovat, pokud má váš Mac funkční připojení k internetu.

S Chrome OS Flex a iCloud se váš starý Mac může stát opět výkonným strojem. ADJ READ Snímky obrazovky Horizon Forbidden West na PS4 dokazují, že hra vypadá skvěle bez ohledu na to, kde hrajete

Generální ředitel společnosti Google Sundar Pichai na Twitteru uvedl, že přináší „stejnou rychlost, zabezpečení a jednoduchost Chrome OS do stávajících zařízení“ a zní to jako skvělé řešení. Chrome OS Flex je ideální pro starý Mac, který neumí správně spustit Big Sur nebo Monterey, které chcete dát dítěti nebo staršímu rodiči. Aplikace Google jsou jasně středem zájmu, ale stále můžete přistupovat také k aplikacím na iCloudu: Mail, Kontakty, Kalendář, Fotky, Disk, Poznámky a Připomenutí plus Pages, Numbers a Keynote.

Chcete-li začít, můžete se zaregistrovat k předběžnému přístupu na adrese Web Chrome OS Flex. Po registraci a nahrání souboru Chrome Recovery Extension ToolGoogle poskytne pokyny, jak vytvořit spouštěcí disk na USB disku s alespoň 8 GB úložiště, který lze použít buď k trvalé instalaci Chrome OS Flex na váš Mac (a nahrazení verze macOS, kterou již má), nebo k jeho spuštění. přímo z USB disku. Chcete-li zavést systém z disku Macu, podržte při spouštění Command-R a vyberte bezpečnostní nástroj při spuštěnía vyberte Povolit spouštění z externího nebo vyměnitelného média. Poté restartujte a podržte klávesu Option a vyberte Chrome OS Flex Drive.

Jsem dlouholetým uživatelem Macu, ale mám také Chromebook. Chrome OS je ve srovnání s Windows a macOS velmi lehký, přičemž většinu těžké práce provádí v cloudu. Bootování trvá několik sekund, aplikace se otevírají během okamžiku a o žádném zpomalení nelze mluvit. Tam, kde se i nejnovější počítače Mac mohou potýkat s velkým zatížením a aktualizace zabere půl hodiny nebo déle, stroje se systémem Chrome OS vyžadují jen malou údržbu nebo znalosti. Zkrátka prostě fungují. A teď to zvládne i váš starý zaprášený Mac.