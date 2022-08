Poulter překonal ztrátu babičky a vyhrál Wimbledon | KWKT

Wimbledon, Anglie (AP) – Dva dny po smrti své babičky je Katie Poulter zpět na trávníku ve Wimbledonu. Nenechala si ujít příležitost zahrát si na babiččině oblíbeném tenisovém turnaji.

Její dědeček byl přímo na Centrálním dvoře a sledoval každou zatáčku, každou zatáčku a nakonec i emotivní oslavu, která přišla s náhlým vítězstvím.

Poulterová, která hrála pod tlakem ztráty rodiny a pod tlakem toho, že byla na největším hřišti All England Clubu proti loňské vítězce Wimbledonu, se překvapivě vrátila a porazila šestou nasazenou Karolínu Plíškovou 3:6, 7:6 (4). , 6-4.

„Byly to určitě těžké dny,“ řekl Poulter, který pochází z anglického Leicesteru. „Snažil jsem se dostat ze sebe pocity a vypořádat se se situací, snažil jsem se udržet hlavu v tenise.

„Měl jsem štěstí, že se mému dědečkovi podařilo dostat se z Leicesteru, takže si ho můžeme nechat a zároveň ho i nadále podporovat.“

Vítězství dostalo 25letého Poultera poprvé do třetího kola grandslamového turnaje. Pro někoho s číslem 118 na světě, který byl pozván do Wimbledonu pouze s divokou kartou, je to velmi dobrá jízda, přestože Plíškovou minulý týden porazila také na přípravném turnaji v anglickém Eastbourne.

Bylo to její první vítězství nad 10 nejlepšími hráči.

„Zvládl jsem své emoce velmi dobře a odehrál jsem opravdu dobrý zápas,“ řekl Poulter. „Konečně došlo na drát a myslím, že jsem v těžkých chvílích zůstal opravdu silný. Myslím, že proto jsem dnes vyhrál.“

Poulter se v dalším kole střetne s francouzským týmem Harmony Tan. Tan porazil v prvním kole sedminásobnou wimbledonskou šampionku Serenu Williamsovou a poté ve čtvrtek porazil 32. nasazenou Sarah Sorribes Tormo 6-3 6-4.

Tan o svém dalším zápase řekla: „Možná pro ni bude nějaká generálka (podpora), ale jsem na to připravená, protože když hraju se Serenou, je tu pro ni také spousta (podpory) veřejnosti.“

Publikum, pravděpodobně v sobotu na centrálním dvorci, bude jistě stát za Poulterem znovu.

Stejně jako kdysi její babička.

„Její oblíbený turnaj byl Wimbledon,“ řekl Poulter. „Proto je to pro mě výjimečné.“

