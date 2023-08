Odpovědi na křížovky v The New York Times z 25. srpna 2023

Poznámky pro tvůrce

Jednou jsem si stěžoval na randění s Adam WagnerA poslal mě tohle video. Myšlenka (nesprávná) je, že randění je jako hledání správné toalety. Musíte vyzkoušet určitý počet FRIENDS/NOČNÍKŮ a pak vybrat ten první nejlepší ze všech. Ačkoli s touto analogií existuje mnoho vážných problémů, problém porta-putti se mezi námi stal něčím jako zasvěceným vtipem. (Nevím, kolik přátel budu moci vzorkovat, PORTA-POTTIES tě nepodvádí, vzorkování Porta-Potty je rychlé a nemění se s časem, nepotřebujete nutně věci, které se liší od toaleta ve věku 20 vs. 40, žádná toaleta mi nikdy neodmítla spuštění atd.) I když mi to nepomohlo najít přítele (zatím!), tato analogie mě inspirovala k tomu, abych položil hlavolam s PORTA-POTTIES, a teď jsme tu s publikací New York Times (druhá nejlepší věc, opravdu). Také dlužím Adamovi za úžasného průvodce v tomto příspěvku!

Paul Steinberg (1954-2023)

kredit… rodina Steinbergů

Paul Steinberg, výzkumný komunikační analytik společnosti RAND Corporation, humorista a tvůrce křížovek, zemřel na atypickou Parkinsonovu chorobu v Monterey v Kalifornii 19. srpna.

V RANDu začal Paul posílat vtipy do The Tonight Show With Jay Leno. Pan Leno zřídka kupoval články na volné noze, ale pan Steinberg rád psal vtipy a držel se v tom, až jich nakonec rozeslal více než 16 000. Deset jeho vtipů bylo zakoupeno a objevilo se ve vzduchu. Vtipy také poslal do dlouhodobého pořadu Los Angeles Times „Laugh Lines“, kde bylo několik z nich publikováno.

Pan Steinberg potkal svou ženu Karen na Kalifornské univerzitě v Berkeley a byli spolu 45 let manželé.

Jejich syn David, který ve 14 letech publikoval svou první křížovku v New York Times, naučil své rodiče během pandemie vytvářet hádanky. Starší pan Steinberg rád přemýšlel o tématech křížovek a poté publikoval 13 společných křížovek v The New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times a Universal Crossword.