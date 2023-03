Počítače poháněné mozkem mohou být cestou budoucnosti

Verze tohoto příběhu se objevila ve vědeckém zpravodaji CNN Theory of Wonder. dostat to do vaší schránky, Zaregistrujte se zdarma zde.





Lidský mozek nemá ve své schopnosti zpracovávat informace obdoby.

Jistě, máme dny, kdy naše mysl není příliš živá. Ale mimořádný 3librový orgán je stále schopen věcí, které superpočítače a roboti nedokážou.

Lidský mozek se vyvinul tak, že obsahuje miliardy neuronů, což nám umožňuje učit se a dělat složitá logická rozhodnutí. Můžeme se podívat na dvě různá zvířata, jako je kočka a pes, a rozlišit je, zatímco počítač s úkolem zápasí.

Pokroky v umělé inteligenci vedly některé k otázce, kdy počítače překročí hranici, která odděluje lidi od technologie, jako je vnímavý počítač HAL 9000 ze sci-fi románu a filmu „2001: Vesmírná odysea“.

Dodnes žádná forma umělé inteligence neudělala takový skok směrem k lidstvu. Ale ve městě může být nová hra.

Základem počítačů poháněných lidskými mozkovými buňkami by mohl být nový obor zvaný organická inteligence.

Laboratorně vypěstované mozkové organoidy – přezdívané „inteligence v misce“ – jsou buněčné kultury o velikosti pera, které obsahují neurony schopné vykonávat funkce podobné mozku.

Výzkumníci v úterý oznámili svůj plán nakonec využít mozkové organoidy k vytvoření energeticky účinných „biopočítačů“, které budou soupeřit s dnešními superpočítači a mohou způsobit revoluci ve farmaceutickém testování nemocí, jako je Alzheimerova choroba.

Ale biologické orgány přicházejí s řadou etických problémů, včetně toho, zda organely mohou dosáhnout vědomí, pocitu nebo bolesti.

Ruská kosmická loď určená k návratu kosmonautů Sergeje Prokopjeva, Dmitrije Petlina a astronauta NASA Franka Rubia na Zemi úspěšně zakotvila mimo Mezinárodní vesmírnou stanici.

Trojice cestovala na vesmírnou stanici v září, ale uvízla bez cesty domů poté, co v jejich původní kapsli došlo k úniku chladicí kapaliny. Posádka se vrátí na Zemi koncem tohoto roku.

Mezitím Crew-6, včetně dvou astronautů NASA, ruského kosmonauta a astronauta ze Spojených arabských emirátů, dorazila v pátek do laboratoře na oběžné dráze.

Sultan Al Neyadi, který se stane prvním emirátským astronautem, který absolvuje dlouhodobý pobyt ve vesmíru, řekl, že přinesl zvláštní dárek, o který se podělí s členy posádky Mezinárodní vesmírné stanice.

V Dubaji kralují velbloudi, kteří soutěží v soutěžích krásy a závodech.

Keporkatá zvířata, starověké kulturní symboly emirátského způsobu života, jsou tak uctívaná, že se klonování velbloudů stalo ve městě v Perském zálivu prosperujícím průmyslem.

Dr. Nizar Ahmed Wani, který v roce 2009 vytvořil prvního klonovaného velblouda na světě, je vědeckým ředitelem Centra pro reprodukční biotechnologii, kde se ročně vyrábí desítky klonů.

Klony „královen krásy“, známé svými povislými rty a dlouhými krky, jsou elitní soutěžící. Vědci ale mohou tuto technologii využít i k záchraně ohroženého druhu divokého velblouda.

Vědci našli neobvyklého kolibříka s třpytivým zlatým peřím v národním parku Cordillera Azul v Peru. Vědci si ale mysleli, že jde o nový druh se složitou rodinnou historií.

Ukazuje se, že kolibřík byl hybrid, který vznikl, když se spojily dva druhy nosorožců růžových. Jak ale dvoubarevné růžové zlato vzniklo?

Nepravděpodobná evoluce barev se pravděpodobně odehrála v průběhu milionů let – a výzkumníci se náhodou ocitli na správném místě ve správný čas, aby to viděli.

Před více než 1800 lety se na večerní obloze objevilo nové jasné světlo. Čínští astronomové zaznamenali svá pozorování „hostující hvězdy“, která trvala osm měsíců, než zmizela z dohledu.

Tato událost je první zaznamenanou supernovou v historii lidstva. Nyní nový snímek dalekohledu zachytil křehké prstencovité pozůstatky vzplanutí na zářícím pozadí hvězd.

Mezitím, jak se slunce stává aktivnějším, pozorovatelé oblohy zaznamenávají nárůst ohromujících světelných show, jako je severní polokoule na severní polokouli a australská Aurora na jižní polokouli.

I když nežijete na Dálném severu nebo jihu, dávejte pozor, protože tančící světla se objevují na nečekaných místech.

Sdílejte tyto zajímavosti s přítelem a předveďte své znalosti:

– Vědec zrovna dělal pochůzky, když si všiml obřího létajícího brouka na straně supermarketu. Jeho objev se ukázal být neuvěřitelně vzácným hmyzem z období jury.

– Hubbleův vesmírný teleskop zachytil film toho, co se stalo poté, co se sonda DART srazila s asteroidem Dimorphos, a odhalil, jak vesmírná hornina po zářijovém dopadu vytvořila ohon.

Nově objevená chemická látka je pro plísně tak smrtelná, že výzkumníci byli inspirováni k tomu, aby ji pojmenovali po herci Keanu Reevesovi jako kývnutí na jeho divoké role ve filmech jako „John Wick“ a „Matrix“.