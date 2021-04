Koroner říká, že neexistují “ žádné přímé důkazy“, že vakcína COVID-19 vedla k úmrtí studenta UCSD

Koroner okresu Hamilton Lakshmi Samarko uvedl, že neexistují žádné přímé důkazy o tom, že vakcína COVID-19 zabila 21letého studenta na univerzitě v Cincinnati. V pátek odpoledne pro média Samarco uvedl, že 21letý John Francis Foley zemřel v neděli, den poté, co mu byla podána vakcína Johnson & Johnson, a policie v Cincinnati reagovala na bydlení mimo kampus občana Columbusu po 21:00 Neděle. Samarco řekl, že Foley zemřel doma a příčina jeho smrti nebyla stanovena; Zdá se však, že původní pitevní zpráva předložená pitevnímu úřadu okresu Hamilton se přiklání k problému se srdcem nebo dýcháním. Vakcínu dostali v sobotu a druhý den zemřel. “Z prvních výsledků pitvy nevidíme přímou souvislost mezi těmito dvěma,” řekl Samarco. „Existují určité dezinformace o cévních mozkových příhodách nebo plicních emboliích a opět o pitvě jsme nenašli žádné důkazy.“ Samarco dodal, že vyšetřování bylo stále v přípravných fázích. Foley je připomínán pro jeho pozitivní přístup a bytí velkorysým, starostlivým a milujícím přítelem. Studoval lékařské vědy na univerzitě. Každý semestr byl na seznamu děkana. Rodina Foleyů vydala prohlášení, ve kterém uvedla: “Náš milovaný syn John Francis Foley je pryč a naše rodina truchlí nad ztrátou této úžasné a úžasné radosti v našich životech. I když fakta zůstávají nejasná, jak zemřel, radujeme se z toho, jak žil : péče o ostatní, osvětlená milostí Boží, a velkorysá ke všem. Víme, že dotyční lékaři dělají maximum. Musíme být trpěliví a žádáme všechny, aby byli trpěliví. John měl být lékařem „Takže to je to, co chce.“ Chápeme, že mnozí chtějí vědět více o jeho smrti – a my to také děláme – ale my jsme. Žádáme lidi, aby pochopili, že pro naši rodinu je vhodná doba na smutek v soukromí. Děkuju. University of Cincinnati vydala následující prohlášení: „Ačkoli nemůžeme vždy řešit podrobnosti o žádném jednotlivém studentovi, smrt každého studenta nás vždy zarmoutila. Jako univerzitní kampus truchlíme nad ztrátou v naší komunitě a především udržujeme v myšlenkách rodinu a přátele a vyjadřujeme upřímné sympatie. Žádáme všechny členy naší komunity, aby udělali totéž. “

