Stateční obránci ukrajinského Mariupolu ukrývající se v ocelárně Azovstal zaujali svět tím, že se odmítli vzdát ruským vetřelcům. Poté prezident Vladimir Putin náhle zrušil plány na útok na továrnu a jednoduše nařídil svým vojákům, aby ji obléhaly.

Azovstal, který zabírá čtyři čtvereční míle a má rozsáhlou podzemní stavbu, byl v posledních týdnech na konci neúnavných dělostřeleckých útoků. Ale i přes jeho obrovskou početní převahu se ruským jednotkám nepodařilo vytlačit azovský pluk ze závodu.

Nyní ruská státní média komentovala podivné vysvětlení Putinova rozhodnutí ustoupit – že ocelárna se hemží západními žoldáky a dokonce vysokými důstojníky NATO.

V pátek mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov oznámit: „Zbývající ukrajinští nacionalisté z pluku Azov… spolu se zahraničními žoldáky ze Spojených států a evropských zemí jsou bezpečně uvězněni na území závodu Azovstal.“

Den předtím začali odborníci ve státní televizi naznačovat, že tato víra mohla hrát roli v Putinově rozhodnutí zastavit bombardování obležené ocelárny.

Objevit v 60 minut Ve čtvrtek večer vojenský expert a penzionovaný plukovník Jurij Knotov viděl, že Azovstal skrývá tajemství světového významu. Spekuloval, že jejich odhalení bude mít dominový efekt, včetně možného ovlivnění znovuzvolení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ruská státní média dlouhodobě hájí jeho pravicovou populistickou rivalku Marine Le Penovou jako oblíbenkyni Kremlu. Dokonce uvěznil vůdce ruské opozice Alexeje Navalného Vystupňoval Ve francouzské prezidentské bitvě prostřednictvím Twitteru vyzval francouzské voliče, aby podpořili Macrona, a odmítl Le Penovou, která je úzce spojena s Ruskem.

při vysílání 60 minutKnutov zdůraznil: „Mnoho expertů říká, že je možné, že kromě příslušníků Azovských a ukrajinských ozbrojených sil jsou tam poradci NATO. [at Azovstal]— a velmi vysoký standard. A pokud skončí v rukou ruské armády, povede to k mezinárodnímu skandálu a bude mít velké politické dopady v rámci zemí NATO. Političtí vůdci, vůdci zemí NATO, tvrdili, že tam nebyl žádný z jejich poradců a NATO v tom nehrálo žádnou roli, kromě poskytování sekundární pomoci zasíláním zbraní. Najednou – pokud se to ukáže jako lež – by mohl být Macron ve volbách poražen. Řada dalších politiků může být nucena rezignovat.“

Moderátor Evgeny Popov, který je také členem ruské dumy, řekl: „Pro něj [Macron] Abychom prohráli volby, musíme odtamtud dostat tyto členy NATO – konkrétně Francouze – během příštích dvou dnů.“

Knutov řekl, že zničení Azovstalu bombardováním nebude obtížné, ale připraví Rusko o možnost seznámit se s lidmi, kteří tam zůstali. Proto Putinova myšlenka blokády pravděpodobně odhalila tajemství ocelárny. Knutov předpověděl, že za týden nebo dříve vyjdou současní obyvatelé Azovstalu a vzdají se, protože budou hladovět a trpět nedostatkem vody.

Když Knutov hovořil o záměru Kremlu obejít celou oblast Donbasu, Knutov poznamenal, že podle Pentagonu se od Ruska očekává, že bude spoléhat na stejnou taktiku, jakou uplatnilo v Sýrii. Knutov zlověstně předpověděl: „Bylo řečeno, že bude zavedena nová taktika… Naše taktika, kterou jsme vyvinuli v Sýrii, se osvědčila. Možná bude také použito něco nového, o čem nejsem připraven mluvit a prozrazovat.“ Později dodal: „Dospěli jsme do bodu, kdy je NATO, myslím, přímo zapojeno do tohoto vojenského konfliktu. Již nyní můžeme mluvit nejen o speciální vojenské operaci naší armády na území Ukrajiny, ale také o válce NATO proti Rusko na území Ukrajiny. Tady jsme teď.“

Spoluhostitel pro 60 minut, Olga Scapeva poznamenala, že propuštění lidí z ocelárny Azovstal požadovala skupina západních představitelů, včetně německé ministryně zahraničí Annalliny Barbock a amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena. Scapeva odmítl myšlenku, že by tito politici měli obavy z propuštění civilistů uvězněných v Azovstalu spolu s příslušníky ukrajinských ozbrojených sil, a uzavřel: „Chtějí osvobodit lidi z katakomb, což znamená, že existují velmi, velmi zvláštní ‚lidé velkých tam hodnotu.“

Státní média propagují nápad Že ofenziva Kremlu na Ukrajině byla zastavena, protože ruské síly nebojovaly jen s místními silami, ale s „celým NATO“. S rychlou eskalací ztrát Ruska se množí i upřímné hrozby odvety, vyjádřené nejvýznamnějšími mluvčími Kremlu. Ve státní televizi jej běžně sledují miliony moderátorů a odborníků Směje se O možnosti zničit západní města jadernými údery.

během dne jeho vystoupení 60 minutPoslanec Státní dumy Andrei Izev si stěžoval na nedávné prohlášení britského premiéra Borise Johnsona, který citoval: „V případě použití zbraní hromadného ničení si Spojené království vyhrazuje právo odpovědět samostatně, bez konzultace s ostatními zeměmi NATO.“ Izyev naštvaně odpověděl: „Můžeme také zahájit jaderný útok proti Velké Británii bez konzultace s NATO. Velká Británie je v tomto smyslu vynikající cíl.“ Izef se vysmíval věnci, který zdobil Johnsonův krk během jeho poslední cesty do Indie, a řekl: „Smyčka, která byla panu Johnsonovi nasazena na krk během jeho cesty do Indie, mu velmi slušela.“

Pobuřující rétorika ve státní televizi, která je často vnímána jako odraz nálady v Kremlu, je čím dál nepřátelštější. Během úterního vysílání Večer s Vladimírem SolovjovemHostitelská země se snažila odradit země NATO od pomoci Ukrajincům v sebeobraně proti ruské agresi. Pokračoval v tématu obviňování západních zemí z tajného posílání svých členů bojovat na Ukrajinu s tím, že budou zničeni spolu se zbraněmi, které poskytne Západ.

Solovjov ohrožený: „Skutečně jsme zahájili válku proti zemím NATO. Rozdrtíme válečnou mašinérii NATO, stejně jako občany zemí NATO. Až tento proces skončí, NATO si bude muset položit otázku: Máme, co potřebujeme bránit? Máme toho dost? Kdo jsou lidé, kteří se mají bránit?“ Solovjov tvrdil, že nejen Ukrajina by měla být „zbavena rizika“, což znamená, že Rusko bude pokračovat v pochodu napříč Evropou. A zlověstně dodal: „A nebude žádné slitování. Nebude žádné slitování.“