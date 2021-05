Android 12 v Google I / O: Tipy pro redesign v beta verzi, mnoho novinek

Skutečné testovací snímky obrazovky zobrazují ovládací prvky zvuku (které nemění barvy) a oznámení na uzamčené obrazovce. Ron Amadeo

Rychlé nastavení jsou nyní velká a silná tlačítka. Totéž pro posuvník jasu. Ron Amadeo

Přepracovaná zamykací obrazovka a nastavení. Ron Amadeo

Rolování má nyní tento podrobný efekt. Google

Účinek elektrifikovaného dotyku je nyní rozšířen po celém operačním systému. Google

Spolu se zahájením první konference Google I / O Android 12 Beta (Developer Preview 4) byla vydána včera. Kromě obvyklé verze Pixel Google říká OnePlus, Lenovo, Asus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi a ZTE vydávají kompatibilní verze pro konkrétní modely, obvykle jejich aktuální vlajkové lodě. Byl to Android 12 Skvělý redesign Je to oznámeno v Google I / O, ale mnoho z toho není v beta verzi: měli bychom získat uživatelské rozhraní měnící barvu, nové nástroje a řídicí panel ochrany osobních údajů. Nic z toho zatím není v beta verzi. V oznamovacím panelu, na uzamčené obrazovce a v některých nových efektech animace došlo k velkému pokroku, ale všechny jsou nyní neúplné – jak byste čekali.

Google Buzz válec a makety Pro příští verzi vícerozměrného designu s názvem „Material You“ vypadá skvěle v zabalených videích a s pečlivě sestavenými aplikačními formuláři. Skutečnou otázkou však je, jak rychle a komplexně může Google implementovat vaše materiály. Pokud vše rychle získá soudržný design, je to skvělé – ale pokud je polovina aplikací Google na novém designu a druhá polovina na starém designu, není to skvělé. Dark Mode byl představen v systému Android 10 v roce 2019 a celému ekosystému Google trvalo přibližně 1,5 roku, než ho dohnal. Mapy Google byly posledním nástrojem režimu extrémní temnoty s blížícím se vydáním Únor 2021A když se věci urovnají, je čas znovu změnit design.

Google také podrobně popsal způsoby, kterými mohou aplikace třetích stran přejít do rozhraní API pro extrakci barev, které pohání téma Pixel pro Android 12. To bude pravděpodobně hezké pro menší aplikace vytvořené tak, aby vyhovovaly designu Androidu, ale většina velkých třetích stran vývojáři Odporovali vícedimenzionální standardizaci designu Google. Po počátečním spuštění systému Android 5.0 se mnoho iterací vícerozměrného designu týkalo „vyjádření vaší značky“ pomocí flexibilnějších návrhových pokynů. To znamená, že Facebook stále chce vypadat jako Facebook a chce, aby vše bylo modré, zatímco Spotify chce vypadat jako Spotify a vše dělá zeleně a černě.

Google to má Blogový příspěvek Podrobně popisuje některé nové přírůstky do systému Android 12. Jedním z důležitých faktorů je lepší výkon. Google říká, že „snížil čas CPU potřebný pro základní systémové služby o 22%, takže zařízení budou rychlejší a citlivější. Vylepšili jsme také energetickou účinnost systému Android snížením využití velkých jader systémovým serverem o 15%, abychom pomohli zařízení běží déle, než je třeba. “Odeslání.“

Reklamy

Google také zavádí nový standard s názvem „Výkonnostní třída. „Norma je poněkud podobná pokročilým hardwarovým specifikacím pro telefony Android, takže se mohou odlišit od schopnosti provozovat nejnovější funkce, které Google říká, že jde nad základní požadavky Androidu. “Dříve jsme viděli více zaměřené verze certifikací zařízení Google, jako jsou telefony připravené pro Daydream pro telefony kompatibilní s VR a ARCore pro rozšířenou realitu. Vypadá to jako obecná verze této myšlenky, která se může změnit u každé verze systému Android.”

Každá verze systému Android bude spuštěna s odpovídající třídou výkonu – Android 12 bude dodáván s výkonem třídy Android 12; Android 13 bude dodáván s výkonovou třídou 13 atd. – jak je definováno v dokumentu Android Compatibility Definition Document (CDD). Při upgradu mohou zařízení přejít na Android 13 bez kvalifikace na výkonovou třídu 13, takže Google má způsob, jak hlásit nová zařízení s novým softwarem oproti starým zařízením s novým softwarem.

S Androidem 12 získáme výkonovou třídu 12 a Google říká: „Zpočátku zaměřujeme možnosti výkonnostní třídy na případy použití médií, s požadavky, které zahrnují latenci spuštění fotoaparátu, dostupnost kodeku a kvalitu kodeku, plus minimální velikost paměti a rozlišení obrazovky. Výkon čtení / zápisu. “

Tady Úplný seznam:

Média Souběžné relace kódování

Doba odezvy spouštěcího kodeku

Rám padá

Kvalita kodeku Fotoaparát rozhodnutí

Spuštění a zachycení latence

Podpora stabilizace videa

Pořizujte fotografie HDR kvalitativní Paměť

Výkon čtení / zápisu

Rozlišení obrazovky

Hustota obrazovky

Je těžké vědět, kde a jak použít výkonnostní kategorii. Dokumenty říkají, že aplikace budou schopny dotazovat se na výkonnostní třídu zařízení a povolit nebo zakázat určité funkce, ale protože chybí nějaká aplikace, která se stará o tyto systémové požadavky, je těžké si přesně představit, co Google očekává. Zřejmým příkladem systémových požadavků v akci je grafická hra, ale to k tomu přesně nepatří. Snažíme se představit si typ aplikace, kde jsou užitečné její možnosti přehrávání médií číslo jedna, fotoaparát, rozlišení, paměť a výkon blesku. Je odpověď opět „rozšířená realita“?

Reklamy

O řídicím panelu ochrany osobních údajů se již dlouho říkalo, ale nyní již přichází s Androidem 12.

Sekce webu. Google

Tento zelený snímek ochrany osobních údajů zobrazuje tuto aplikaci fotoaparátu s oprávněním kamery a mikrofonu. Google

Rychlé nastavení má nyní vypnuté spínače pro kameru a mikrofon (umístění je vždy k dispozici). Google

Nyní můžete omezit aplikace na vaši přibližnou polohu. Google

Google včera také hodně hovořil o ochraně osobních údajů. Nyní máme oficiální potvrzení, že ovládací panel ochrany osobních údajů dorazí s Androidem 12, který vám poskytne přehled o aplikacích, které testují vaše připojení oprávnění a kdy. Také tam bylo potvrzení Říká se Snímek soukromí, který se zobrazí v pravém horním rohu při přístupu ke kameře, mikrofonu nebo webu. V rychlých nastaveních se nyní také zobrazí přepínače zabití mikrofonu a kamery.

Google oznámil další změnu v oprávněních k poloze: Nyní můžete pro udělení aplikací zvolit „přesné“ nebo „přibližné“ oprávnění k poloze. Takto si aplikace v zákulisí žádají o oprávnění k umístění, ale dříve to bylo vše pro uživatele, kteří byli dříve uvedeni pod vyskakovacím oknem Umístění.

Nakonec Google oznámil, že v současnosti existují až 3 miliardy aktivních zařízení. Proto mnoho lidí čeká na Android 12.

Seznam obrázků podle Google