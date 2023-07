šrouby pouzdra | Zprávy, sport, práce

State College Club přináší šťastné vzpomínky

STATE COLLEGE – Vzhledem k tomu, že Major League Baseball je právě v All-Star přestávce, je čas se přihlásit a zjistit, co se děje se State College Spikes.

Pittsburgh Pirates a St. Bývalí Louis Cardinals byli v MLB Draft League od roku 2021 a pomohli vést hráče do The Show.

„Mnoho ze zmíněných hráčů to zvládne – jsme nadšeni, když uvidíme, kdo se připojí k 71 hráčům, kteří již podnikli cestu do velké ligy z Happy Valley,“ Řekl to hlasatel Spikes Joe Putnam.

Dodal, že mnoho hráčů Spikes vyjádřilo svůj obdiv během aktuální sezóny.

„Když se sezóna MLB Draft League rozdělila na dvě poloviny, naše první polovina, složená z vyhlídek způsobilých pro program MLB a zbývajících vysokoškolských kvalifikací, právě skončila. Bylo vybráno devět našich hráčů – záložník Aden Howard, hráči Cam Buford a Tyler Wilson, nadhazovači Corey Avant a Chris Barraza, Matthew Linskey, Jacob Odle, Connery Peters a Gabe Starks – pro zápas MLB Draft League Prospect, který se konal ve středu v Trentonu,“ Putnam vysvětlil.

Pálkařský průměr 396 před působením u nás zkrátilo zranění nohy a nadhazovač Daniel Badešák, který získal své první ocenění MLB Pitcher of the Season, a byl oceněn cenou MLB Draft League za červen. Daniel také nadhazoval za Čechy Republic v letošním ročníku World Baseball Classic a byl jedním z devíti nadhazovačů, kterým se letos v lize podařilo několikrát zachránit, protože skončil v první desítce v lize. V ÉŘE, ÚTOČNÉ ÚTOKY, BIČ JE MIMO HRU.“

S postupem sezóny se mladí hráči soustředili na to, aby upoutali zraky týmů velké ligy.

Ve druhé polovině se náš seznam nyní skládá z mladých profesionálních hráčů, kteří chtějí upoutat pozornost také od klubů MLB, a od druhé poloviny roku 2022 jsme měli několik hráčů podepsaných s týmy MLB. Několik hráčů se vrací v roce 2023. soupiska druhé poloviny, včetně hráče Marquise Paigeho, který v roce 2021 zasáhl rekordně nejdelší homerun na Medlar Field v Lubrano Park, a nadhazovače Louise Davenporta, který 16. srpna loňského roku dosáhl rekordu homerunu v jediném zápase s 12. proti Mahoning Valley.“, poznamenal Putnam.

„Jsme také nadšeni, že můžeme doma přivítat Logana Matthewa z Bellefonte. Logan byl s West Virginia Black Bears v druhé polovině loňské sezóny MLB draftu, ale řekl bych, že teď viděl světlo a letos za nás bude hrát.“ Narodil se přímo nad zdí. Levé pole v Mount Nittany Medical Center a určitě má šanci několik takových dát, protože v minulé sezóně vedl druhou směnu výběrů MLB draftu s osmi běhy a byl druhý v RBI s 34.“

Putnam řekl, že letos mají Spikes několik cílů.

Individuálně i jako tým: Pro nás na front office je cílem poskytovat zábavnou, cenově dostupnou rodinnou zábavu a vytvářet pozitivní vzpomínky po celé léto. V této sezóně máme jedny z největších nocí, které jsou stále na cestě, včetně večírku pro odchod do důchodu Shauna Clifforda a Bobblehead Giveaway, kterou předkládá Lion Country Kia 15. července Čtyři další dárky s Bobblehead v průběhu roku Další skvělé nabídky OHŇOSTROJŮ Naše vlastní Paint the Park Pink Night 29. července Spolupracovali jsme s Mount Nittany Health na aukčním růžovým dresu- Zpět na získávání peněz pro Centrum péče o prsa v Mount Nittany Health prostřednictvím nadace Mount Nittany Health Foundation,“ prohlásil Putnam.

„Další noc, která bude blízká a drahá našim srdcím a srdcím našeho týmu, je dražba dresů Josiah Viera off-the-Back, která se bude konat 20. srpna. Josiah byl náš titulární trenér na lavičce, jeden z nejinspirativnější jednotlivci, jaké kdy baseballový svět poznal. Důrazně doporučuji každému, kdo nezná Josiahův příběh, aby si vyhledal vynikající sestřih, který o něm ESPN vyrobila pro program E:60. Josiahovu č. 10 odebral Spikes na Opening Night 2019 posmrtně na Štědrý den 2018 ve věku 14 let po celoživotním boji S předčasným stárnutím, stavem rychlého stárnutí. Nicméně toto číslo, jediné číslo, které kdy Spikes odešli, bude mít na zádech každý jednotlivý hráč a trenér Spikes na utkání 20. srpna, kdy ctíme Josiahovo dědictví. Dresy budou v aukci a výtěžek bude těžit z Dětské zázračné sítě, konkrétně z práce provedené CMN v Geisinger Janet Weis Children’s Hospital v Danville, která poskytla Josiah s vynikající péčí po celý život. Pokud jde o tým na hřišti, cílem ve druhém poločase je hrát vítězný baseballový tým, tvrdě pracovat každý den a užívat si to.“

Mnoho provozovatelů vysílání má tendenci mít během sportovní sezóny oblíbený hovor. V případě Putnama si užívá účast na mistrovských chvílích se Spikesem, ale vidět kapitána, jak se postaví rozhodčímu, to znamená dort.

„Bylo tam tolik momentů, včetně titulů New York-Penn League v letech 2014 a 2016, tří ligových šampionátů, dvou zápasů NYPL All-Star a dalších pozoruhodných úspěchů a úspěchů. Ale vrátím se k okamžiku, kdy jsem byl na hovor V roce 2009, když náš tehdejší manažer, Gary Robinson, protestoval tak energicky na výzvu rozhodčího, že zasypal celou domácí metu špínou, pak šel na první základnu, stáhl ji ze země, podepsal a dal ji fanoušek ve druhé řadě. Co je pro mě nezapomenutelné. Mimochodem, nechali jsme fanouška, aby si podržel základnu – mluvte o suvenýru, „ řekl Putnam.

Každý fotbalový stadion má své vlastní odlišné jídlo a důvod, proč je speciálním místem pro hraní.

„Svého času jsme tady na hřišti servírovali Sloppyho Joe Putnama, ale musíte si to teď objednat, abyste to dostali. Všechno naše jídlo je tady na hřišti skvělé a každý má jiný výběr. Někteří lidé jsou nadšení.“ o chodících tacos tady,“ které jsou v úterý za poloviční cenu, a někteří lidé mají rádi cheesesteak a někteří lidé mají rádi gyros v Smokie’s Sausage Shack za talířem, mimo jiné. Snažíme se tady pro každého něco získat ballpark, a tak si opravdu nemůžu vybrat jedno místo druhého.“ dodal Putnam.

„Pekanové ořechy, mandle a kešu pečené ve skořici v Nuts for You máme přímo pod nosem ve vysílací kabině, takže jsou pro nás každý večer tím nejlákavějším artiklem. Jsme také hrdí na to, že vytváříme pro fanoušky pozitivní vzpomínky. na každé hře Spikes zde na Medlar Field v Lubrano Park a díky cenové dostupnosti našich her spolu s možností pokecat se svými sousedy za krásných letních nocí je to kombinace, kterou se rodiny v Happy Valley rok co rok vracejí.“

The Spikes tento týden navštíví West Virginia Black Bears na sérii tří her. Dále State College hostí Frederick Keys pro sérii tří her příští víkend.





