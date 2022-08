Ohrozí restart mistrovství světa v hokeji olympiádu?

Toto je výňatek z The Buzzer, denního e-mailového zpravodaje pro CBC Sports. Zůstaňte v obraze o tom, co se děje ve sportu, přihlaste se k odběru zde.

Zástupce komisaře Bill Daly včera řekl, že NHL a hráčská asociace NHL jdou „plným krokem vpřed“ v oživení mistrovství světa v roce 2024. plánPodle Dalyho se turnaje během dvou týdnů v únoru zúčastní osm nebo více týmů. Zápasy předkola se odehrají v Severní Americe a Evropě (každý hostí jednu skupinu) a poté „pravděpodobně jiné město v Severní Americe“ bude hostit semifinále a finále. Daly řekl, že není jasné, zda bude pozváno Rusko, protože země má stále zákaz mezinárodních akcí od řídícího orgánu světového hokeje v reakci na invazi na Ukrajinu.

Mistrovství světa v hokeji se naposledy konalo v září 2016, kdy se celé konalo v Torontu. Impozantní osmičlenný tým zahrnoval severoamerický tým složený z hráčů ve věku 23 a méně let, včetně Kanaďanů Conora McDavida a Nathana McKinnona a Američanů Austona Matthewse a Johnnyho Goudreaua. Kanada a Spojené státy byly ve svých týmech omezeny na hráče ve věku 24 a více let. Evropští hráči z jiných zemí než Rusko, Švédsko, Finsko a Česká republika, z nichž každý měl svůj tým, tvořili Tým Evropy. Vzrušující mladý severoamerický tým šel 2:1, ale nebyl vyřazen ze skupinové fáze. Kanada vyhrála všech šest svých zápasů, včetně překvapivého tažení Evropy ve finále nejlepších ze tří. Sidney Crosby vedl turnaj v bodování a získal cenu pro nejužitečnějšího hráče. Byly zde také Mistrovství světa v roce 1996 (vyhrály Spojené státy) a 2004 (Kanada) – oba se také konaly koncem léta.

Jak bychom tedy měli vnímat navrhovaný restart? Na jednu stranu to vypadá dobře. Nejlepší mezinárodní hokej v únoru – kdy jsou hráči na úrovni poloviny sezóny a můžeme něčím zpestřit psí dny sezony NHL – se hodí.

Na druhou stranu, neměli jsme to už? Zimní olympijské hry byly obrovským hitem mezi fanoušky a hráči, když NHL souhlasila s účastí v letech 1998 až 2014. To skončilo v roce 2018, poté, co se liga a Mezinárodní olympijský výbor přetahovaly o to, kdo by měl zaplatit určité výdaje, a komisař NHL Gary Bettman to řešil. údajné úskalí pozastavení mezisezónního období. Vypadá to, že hráči NHL se letos vrátí ke hrám v Pekingu poté, co byli vyjednáni v nové kolektivní smlouvě, ale náhradní Omicron tyto plány upevnil.

Není jasné, zda oživení mistrovství světa ukončí účast hráčů NHL na olympijských hrách. NFL volá po hrách v roce 2026 v Itálii a dvouletý prostor mezi touto událostí a navrhovaným mistrovstvím světa v roce 2024 se zdá být dostatečný, aby se oba cítili svěží. Ale co po roce 2026? Je možné, že se NHL a hráčská unie rozhodnou, že nejlepší bude udělat z mistrovství světa, které řídí a generují příjmy, nejlepší hru ve městě.

To by bylo skvělé pro jejich bankovní účty, ale co fanoušci? Dosáhne mistrovství světa, které po všech těch začátcích, zastávkách a vynalézavých změnách v průběhu let stále vypadá jako vykonstruované, stejné prestiže a dramatu, jaké nabízí olympijský turnaj hráčům z NHL? Možná jednou. Ale zatím to vypadá, že bychom se mohli obchodovat níže.