Kdo to řekl? Řidiči WTCR se do České republiky těší

WTCR – FIA World Tour Car Cup přijíždí tento víkend poprvé do České republiky. To řeklo pět závodníků WTCR před akcí Autodrome Most.

„V České republice jsem soutěžil v DTM Audi tři sezóny a většinu závodů jsem vyhrál. Znám dobře trasu a okolí a dává mi to velmi pozitivní motivaci, protože mám tuto trasu rád, i když to bylo 14 před lety, kdy jsem tam byl naposledy. Pojedeme několik zajímavých závodů. Toto je cesta, kterou lze podniknout s možností předběhnutí mnoha věcí. V tuto roční dobu může pršet, ale jako tým se snažíme vymyslete, co dělat před tím. Pokud prší, musíte si se strategií pneumatik zahrát nějaké triky, ale u mě to funguje jako obvykle. U nás se to neliší, je -li sucho nebo mokro. Jsem velkým fanouškem kola a určitě bude sledovat závod EWC. Start je vždy intenzivní, bude zajímavé vidět start a cítit atmosféru.

Benz Boltis (HUN) Zenge Motorsport Drivers Academy / konkurent Kubra Lyon, Obrázek:„Stejně jako ostatní čtyři písně v kalendáři nevím, takže hodně cvičím na svém simulátoru, moc se mi to líbí. Pro CUPRA by bylo hezké mít vysokorychlostní zatáčky a rovnou rovinu. Bojuji, nejsem spokojený se svým výkonem, což je divné, protože je to stejné auto, jaké jsem používal loni, takže se musím vše učit od nuly, ale není to pro mě druhý domácí závod, protože je to 700 km autem z Budapešti.

Luca Engstler (DEU) Instalátor Hyundai N Liqui Molly Racing Team / Hyundai Elantra N DCR:“Předtím jsem závodil v Německu ADAC TCR, ale nezvedl jsem to.” [my track knowledge] Být upřímný je dobrý přínos. Samozřejmě je dobré vědět, kde odbočit doleva a doprava [WTCR] Řidiči na této úrovni se učí pruh ve čtyřech kolech. Pokud máme super pól [shootout] Páteční ráno si myslím, že bych byl mnohem rychlejší, ale pořád je půl dne tréninku [before Qualifying] Moje zkušenost tedy nic nezmění. Tato cesta je vhodná pro dlouhé rovinky, takže bude existovat jen malá strategie a mnoho manévrů vpřed.

Stephen Carrier (ARG) ALL-INKL.COM Munich Motorsport / Honda Civic Type R DCR:Přestože jsem v roce 2010 žil rok v České republice, když jsem závodil za ISR ve Formuli Renault 3.5, většinou jsem nikdy nezávodil. Ale udělal jsem spoustu záhybů na simu a podíval se na nějaká videa z TCR ​​Germany. Řízení na simulátoru je velká zábava a možná i první kuře, které předběhnete. Existuje mnoho integrovaných zatáček, levých / pravých a středních rychlostních zatáček, kde je faktorem spotřeba pneumatiky. Moje šance na titul jsou velmi jasné a upřímné, a přestože jsem ještě nenastoupil na pódium, mám pocit, že jsem plně ve hře.

Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sports / Audi RS 3 LMS:„V první zatáčce to z pohledu na prkna není tak jednoduché, protože je to těsné kuře a je těžké přežít. Potřebuji se aktualizovat, ale už se v autě cítím a dávám technikům směr. a déšť nevadí, protože v takových situacích jsme byli vždy lepší. Myslím si, že jsme mohli být konkurenceschopnější v Aragonu a Budapešti, ale kdyby bylo chladněji, byli bychom nyní konkurenceschopnější. Samozřejmě, jsme stále v závod o titul a toto vítězství ukazuje, že můžeme udělat něco skvělého a my Pokračovat v postupu. Může se stát všechno, potřebujeme se soustředit, ale také musíme být šťastní a užívat si tento okamžik.