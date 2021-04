Rumor: Fans of Smash Ultimate Think Fighters Pass Vol. 2 Můžete získat další 7. znak

Je to, jako by to bylo dlouho, co jsme naposledy seděli a přemýšleli o A. Super Smash Bros. Ultimátni Fáma – Pravděpodobně proto, že většina, která si najde cestu na internet, je jen pseudo nesmysl – ale tady je jeden může být Jen se jí něco stalo.

Za předpokladu, že uživatel Reddit bude jménem RiuBert, druhého dílu hry z DLC,Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 ‘, je možné získat další 7. znak nad již zastavenými šesti sloty.

Jak vysvětluje RiuBert Jejich publikaceVšechny hry, DLC a balíčky produktů mají na oficiálním webu Nintendo jedinečný kód (známý jako NSUID). S první sadou postav DLC, od závodu Piranha po finální přírůstek k prvnímu Fighters Pass, Byleth, jsou kódy DLC uspořádány chronologicky od 70050000008501 na 70050000008506. Poté následuje další uniforma Rex Mii nabízená těm, kteří si zakoupí průkaz First Fighters Pass, který končí číslem „8507“.

(Jako upozornění vás tyto odkazy přenesou na web Nintendo New Zealand, kde jsou kódy NSUID užitečně zobrazeny uvnitř adresy URL stránky.)

Nyní se věci stanou mnohem zajímavějšími, když se podíváme na Fighters Pass Vol. 2. Stejně jako dříve jsou bojovníci seřazeni chronologicky (Min Min Ho 70050000018967, Dokonce i Pyra / Mythra v 70050000018970„S“18971‘ A ‘18972Vyhrazeno pro dvě neohlášené postavy). Tentokrát však bonus Helma Kostým + Bonusové vybavení nebyl uveden hned poté, protože dostal NSUID 70050000018974, místo aby skončil „18973“. Spíše je to vágní18973“momentálně nedostupné”. Jsi stále s námi

Zdá se tedy, že Nintendo má ještě něco oznámit po svém šestém DLC bojovníkovi. Okamžité a nadměrně vzrušené myšlenky skočí do složky Schopnost Sedmý bojovník, což by mohla být pravda, i když by to mohlo souviset také s Echo Fighterem, nějakým jiným doplňkovým oblečením nebo něčím úplně jiným.

Co myslíš? Je v tom něco? Viděli jste, jak Nintendo vytáhlo překvapivou postavu, aby ukončilo věci třeskem? Vyvarujme se zvyšování naděje velmi Tolik v komentářích níže.

Díky Greatsong za tip!