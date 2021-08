Tidus z Final Fantasy X začínal jako instalatér

Nový rozhovor se scenáristou Final Fantasy X Kazushige Nojimou odhaluje, že Tidus byl původně navržen jako instalatér.

Jak jsem zmínil siliconera, Tento rozhovor pochází z Famitsu a komentáře několika klíčových zaměstnanců Final Fantasy X, včetně Tetsuya Nomura, Motomu Toriyama a Yoshinori Kitase, ale jsou to slova Nojima, která odhalují, že Tidus a Mario mohou mít více společného, ​​než se dříve myslelo.

Začal sdílením, že cesta na Okinawu byla jednou z inspirací pro Spirův skutečný svět – svět, ve kterém se odehrávají FFX a FFX -2 – a pokračoval, že Tidusův původní koncept měl být instalatér, jako je tento “ jako důvod, proč se postavy dostaly do “” a pod vodou “.

Hráli jste Final Fantasy X? Ano Ne

Očividně to bylo sešrotováno a místo toho se Tidus stal sportovcem „aby ho odlišil od ostatních hrdinů Final Fantasy“. Téma vody však bylo stále velmi aktuální, protože Tidus byl hvězdou Blitzballu a tento fantasy sport se odehrává zcela pod vodou.

Nomura také odhalil, že oblek, který nosil Tidus, je ve skutečnosti součástí původního designu, když byl ještě určen jako instalatér, ale že jeho vzhled byl také upraven tak, aby odrážel jeho postavu jako sportovce.

Jinde v rozhovoru zjišťujeme, že Auron byl v jednom okamžiku tichou postavou, ale to se změnilo poté, co byl v celém příběhu stmelen jako „strážce“ Yuna a Tidus. Oronův věk se také hodně změnil ve vývoji, což je běžné při vytváření postav, a Nojima si uvědomil, že Geschovo psaní by se mohlo lišit, kdyby byl před dvaceti lety otcem.

Nakonec Nojiima potvrdil, že během vývoje FFX četl kryptoknihy, které inspirovaly jazyk Bhad, který je ve hře tak prominentní. Řekl také, že jazyková verze, která do hry vstoupila, byla mnohem jednodušší, než si představoval.

Tato zpráva následuje po sdílení Toriyamy a Nomury, že Nojima má písemný souhrn potenciálního Final Fantasy X-3, přestože „teď spí“. Sám Toriyama řekl, že „pravděpodobnost není nulová“, ale že: „Nejsme v bodě, o kterém bychom mohli mluvit, pokud nedokončíme výrobu předělávky FF7.“

