Cestovní mapa jesetera na indyref2 rozdrcena: „3000 smluv schvalujících rozdělení Československa“ | Spojené království | Zprávy

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová vyhlásila druhé referendum o nezávislosti „vůlí země“ poté, co skotská národní strana minulý týden získala u moci čtvrté funkční období. Skotská národní strana a skotská strana zelených získali v Holyroodu celkem 72 křesel, což je rekordní účast ve volbách do skotského parlamentu o 63 procent – o 10 procent více než je průměr ve volbách do skotského parlamentu. Na posledním parlamentním zasedání vytvořila Strana zelených a Skotská národní strana většinu podporující nezávislost, přičemž první podporovala menšinovou vládu nad hlavními hlasy včetně rozpočtu.