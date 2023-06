Potvrzení účasti Neeraje Chopry ve druhém zápase Lausanne z Diamantové ligy | Další sportovní zprávy

New Delhi: Po zotavení ze svalového napětí, olympijský vítěz Neeraj Chopra Do akce se má vrátit v šestém kole Diamantové ligy v Lausanne 30. června.Organizátoři tohoto slavného atletického mítinku jmenovali indickou superstar, v současnosti světovou jedničku, v hodu oštěpem.Kromě Neeraje se v prestižní soutěži představí i další dva významní indičtí sportovci. Jason Aldrin A Srishankar oba skokani do dálky, byli přihlášeni do závodu ve skoku dalekém, čímž se zvýšilo zastoupení Indie v tomto závodě.V hodu oštěpem se proti Česku postaví indický olympijský vítěz Neeraj Chopra Jacob Vadligish a německy Julian Weber Nedávno byla zmíněna oficiální stránka soutěže.Zlatý medailista z olympijských her v Tokiu Neeraj minulý měsíc na Twitteru oznámil, že při tréninku utrpěl svalové napětí a preventivně se odhlásil z her FBK v Nizozemsku (4. června) a ze setkání Paavo Nurmiho ve Finsku. (13. června).

Pětadvacetiletý hráč chyběl také na nedávno skončeném národním mezistátním atletickém šampionátu v Bhubaneswar.

Má také naplánovaný kurz na Zlaté tretře Ostrava V České republice 27. června.

25letý hráč vyhrál závod Diamantová liga z Dauhá 5. května hodem dlouhým 88,67 metru završil perfektní začátek sezóny.

Koná se také mistrovství světa (19. – 27. srpna) v maďarské Budapešti, které je letos hlavní událostí spolu s finále Diamantové ligy a Asijskými hrami.

Se zlatou medailí v Tokiu v roce 2021 se Neeraj zapsal do historie tím, že se stal prvním Indem, který vyhrál individuální olympijskou medaili v atletice.

(se vstupem PTI)