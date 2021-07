Google Keep nyní umožňuje nastavit obrázky na pozadí poznámek

Google Keep už nějakou dobu nezažil významnou aktualizaci – mimo rozsah nová ikona, i když se již jedná o vyspělou aplikaci pracovního prostoru. Google Pracuje na Malá funkce, která umožňuje přizpůsobit pozadí poznámek Keep.

Aktualizace 7/28: Možnost nastavit obrázky na pozadí v Google Keep byla nyní široce publikována poté, co se objevila u některých uživatelů v المستمدمين začátek tohoto týdne. Otevření poznámky odhalí nové tlačítko palety barev napravo od znaménka „plus“ v dolním rohu.

Zde byla přesunuta barevná pozadí – z přetečení nabídky, zatímco druhý kolotoč zobrazuje devět návrhů tapet Google přizpůsobených tmavým / světlým tématům celého systému.

Všichni jsou velmi veselí a pokrývají celou obrazovku od stavového řádku a aplikace po spodní část oblasti gest. Mezitím se tyto obrázky zobrazují v náhledu na domovské obrazovce Google Keep. Dostupné v Android A iOS, nesynchronizují se s webem. Text poznámky uvidíte stále online, ale bez pozadí.

Původní 7/9: Funkce byla dnes tiše oznámena, ale dosud nebyla zveřejněna – může to trvat až 15 dní. Jakmile je poznámka k dispozici, po otevření poznámky se zobrazí ikona palety barev a vyberte pozadí návrhářem vytvořených obrázků. Vypadá to, že to bude k dispozici pro textové poznámky, zatímco možnost přidat obrázek do výkresu a čmáranice nad ním je již k dispozici.

Nyní můžete přizpůsobit poznámky Google Keep pro Android a iOS výběrem pozadí ze sady obrázků vytvořených návrhářem – stačí otevřít poznámku, vybrat ikonu podložky a vybrat tapetu. | K dispozici všem zákazníkům a uživatelům služby Google Workspace s osobními účty Google.

Toto výše zmíněné tlačítko dnes neexistuje. Stačí otevřít celou nabídku v pravém dolním rohu a získat karusel 11 barev nebo výchozí možnost bez pozadí. Tím se zvýrazní celá obrazovka a zobrazí se náhled poznámky v hlavním kanálu.

Může být provedeno drobné přepracování uživatelského rozhraní prostředí Notes, aby se přizpůsobilo tomuto doplnění. Samotná nadcházející funkce je zajímavá v době, kdy se „poznámky k aplikacím pro iPhone staly prostředkem volby pro celebrity“, jak je shrnuto v sekci Styly New York Times. Kus roku 2016. Rychlé kopírování a vkládání do aplikace Notes je zatím běžným krokem pro novináře, kteří získávají a sdílejí data na Twitteru jako snímky obrazovky. Díky této nové funkci může Google hledat způsob, jak udržet Keep atraktivnější volbou pro takové chování.

Po zveřejnění budou tapety Google Keep k dispozici zákazníkům Workspace i bezplatným uživatelům Android A iOS. Web není zmíněn a není jasné, zda se vlastní obrázek bude synchronizovat.

