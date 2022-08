Keporkaci předávají své písně přes oceány

Vědci umístili podvodní mikrofony, které mohou odposlouchávat velryby, které tudy procházejí. Sledovali také velryby lodí a umístili do vody mikrofony, aby zachytily jejich písně.

V roce 2016 a 2017 měly dvě skupiny velryb jasně odlišné písně. Ale v roce 2018 došlo k revoluci: velryby v Ekvádoru vkládaly do svých písní francouzská polynéská témata.

Vědci zmíněno Jejich zjištění jsou zveřejněna v úterý v časopise Royal Society Open Science.

Elena Schall, postdoktorandka z Institutu Alfreda Wegenera v Bremerhavenu v Německu, která se na studii nepodílela, řekla, že vidí některé podobné vzorce v Atlantiku. Keporkaci u pobřeží Brazílie a Jižní Afriky zachycují předměty dříve zaznamenané na pobřeží Ekvádoru.

Je myslitelné, řekl Dr. Schall, že písně budou proudit po celé jižní polokouli. „Je to možné, ale v Indickém oceánu je nedostatek dat,“ řekla. „Myslím, že by to byl určitě další krok, pokud najdeme dostatek dat pro srovnání.“

Dr. Garland a Dr. Schall se shodli, že písně se pravděpodobně šíří, když keporkaci opouštějí svá hnízdiště a migrují do oblastí poblíž Antarktidy. Na tomto výletu mohou keporkaci nakonec plavat vedle samců z jiné populace. Když uslyší jeho radikálně odlišnou píseň, mohou si vypůjčit některá témata nebo ukrást celou píseň. Svou novou píseň budou i nadále zpívat, až se vrátí do svých hnízdišť.