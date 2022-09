Architekt požádal umělou inteligenci, aby navrhla města budoucnosti. To je to, co jsem navrhl

napsáno Oscar Holland, CNN

Manas Bhatia má smělou vizi budoucnosti – vizi, v níž obytné mrakodrapy pokryté stromy, rostlinami a řasami fungují jako „věže na čištění vzduchu“.

Architekt a počítačový designér z Nového Dillí v sérii detailních obrázků přivedl myšlenku k životu. Budovy, které si představuje, jsou zobrazeny tyčící se vysoko nad futuristickým městem a jejich křivočaré tvary inspirované tvary nalezený v přírodě

Obrázky ale nebyly úplně z jeho fantazie.

Koncepční věže architekta byly vytvořeny pomocí zobrazovacího softwaru umělé inteligence. jemu připisováno: S laskavým svolením Manas Bhatia

Pro svůj koncepční projekt „AI x Future Cities“ se Bhatia obrátil na zobrazovací nástroj AI Midjourney, který vytváří detailní obrázky založené na písemných pokynech. Pomocí řady textových popisů – obsahujících fráze jako „budoucí horoskopy“, „utopická technologie“, „symbiotika“ a „biomateriály“ – vytvořil Midjourney sérii digitálních obrázků, které Bhatia upravila zostřením tvrzení.

Vytvoření každého z surrealistických uměleckých děl může trvat až 20 minut, řekla Bhatia. U každého projektu téměř 100krát revidoval své popisy, upravoval a přidával k textu, aby dosáhl požadovaných výsledků, než vyčistil obrázky pomocí Photoshopu.

„Nejzábavnější je část pokusů a omylů,“ řekl architekt do telefonu. „K vytváření obrázků používáme AI a v tomto procesu se AI sama trénuje a časem zlepšuje.“

Bhatia také požádal program AI, aby si představil obytné věže postavené na stromech, které v průběhu času stále rostou. jemu připisováno: S laskavým svolením Manas Bhatia

V dalším projektu „Symbiotická architektura“ si Bhatia představila budoucnost, ve které budou budovy vyrobeny z živých materiálů. Pomocí slipů jako „giant“ a „hollow“ vytvořil obrazy toho, co nazval „ideální budoucností“, ve které byty tvoří stromy o velikosti sekvoje.

Říká, že to bylo inspirováno Hyperionem, 380 stop vysokou kalifornskou sekvojí, která je považována za nejvyšší žijící strom na světě. Čerpal však také ze své denní práce v indické architektonické firmě Ant Studio, jejíž projekty zahrnují dovybavení budov novými fasádami s cílem podpořit přirozené větrání a snížit spotřebu energie.

„Tato myšlenka byla inspirací pro to, aby ‚kůže‘ budovy byla organická a inspirovaná přírodou a jak dochází k odpařovacímu ochlazování a transpiraci, takže (mohou) věže (regulovat svou teplotu během dne),“ řekla Bhatia a dodala: „Pokud bychom může vytvářet stavební materiály, aby byly organické, žili a rostly Budova se může těmito přírodními procesy sama ventilovat.“

Projekt Bhatia „Symbionic Architecture“ byl inspirací pro obří sekvoje. jemu připisováno: S laskavým svolením Manas Bhatia

Nedávná popularita zobrazovacích nástrojů AI, jako je OpenAI DALL-E 2 a Google Research Představte si Kladení nových otázek o kreativitě a umělecké integritě.

Minulý měsíc herní designér z Colorada Jason M. Allen vyvolal kontroverzi Vyhrajte 300 dolarů za cenu výtvarná soutěž S futuristickým obrázkem v renesančním stylu vytvořeným s Midjourney. Zatímco někteří uživatelé sociálních sítí a umělci vyjádřili nesouhlas s Allenovými metodami, návrhář řekl, že jeho zpráva – jejíž vytvoření trvalo více než 80 hodin – se kvalifikuje jako digitální umělecká díla.

Pro Bhatiu je AI jen dalším nástrojem. „Umění je zcela otevřené interpretaci,“ řekl. „A umělec může použít jakýkoli druh nástroje, který je při vytváření umění. Kdokoli může používat umělou inteligenci, ale žádný kreativní člověk nebude schopen dosáhnout tak dobrého výsledku.“

Architekt věří, že umělá inteligence bude ve světě designu více využívána. jemu připisováno: S laskavým svolením Manas Bhatia

Architekt dodal, že vytvořením něčeho, co přesahuje představy uživatelů, by to mohlo podnítit nové nápady a obohatit proces navrhování. Dokonce si představuje budoucnost, kde umělá inteligence dokáže vytvářet 3D návrhy a je integrována do softwaru, který architekti používají k modelování svých výtvorů.

„Má obrovský potenciál,“ řekl. „V našem studiu jsme zkusili pomocí AI vytvořit obrázky náladových tabulek pro klientskou prezentaci a šlo to dobře… V blízké budoucnosti budou architekti a designéři v kombinaci s AI něco, v co můžeme doufat.“