Overwatch 2 je na Steamu – běží v pořádku na Steam Decku a Linuxové ploše

Blizzard’s Overwatch 2 je nyní na Steamu a díky tomu je velmi snadné hrát na Steam Deck a Desktop Linux. I když hráči Steam Deck budou chtít změnit verzi Protonu.

Valve aktualizovalo Proton Experimental 8. července, které obsahovalo opravu pro „Overwatch 2 přestane nahrávat vstup z konzole po zahájení online zápasu“. Takže na Steam Decku je velká chyba, ale ne tolik, pokud používáte myš na ploše Linuxu, ale abyste získali co nejlepší zážitek, stačí přejít na Proton Experimental.

Při prvním načtení vás při tom přivítá obrazovka níže Potřeba Battle.Net účet. Nemusíte se však obávat zadání kódu do prohlížeče, po kterém bude propojen s vaším účtem Steam. Žádný problém, není potřeba samotný Battle.Net. mnoho Čistič Způsob, jakým to dělají ostatní jako EA, Ubisoft a další.

Jakmile propojíte účet, Blizzard poznamenává, že po dobu jednoho roku nemůžete propojit jiný účet Steam.

Dokud však Valve nevybuduje shader cache a nebude připraveno ke stažení, očekávejte spoustu koktání, kterým byl Overwatch 2 v minulosti znám s Proton/Wine. Po krátké době hraní poběží plynuleji na Steam Decku a Linuxu na desktopu.

Dva snímky obrazovky, jak skvěle funguje na Steam Decku na střední grafické předvolbě (kliknutím na ně zvětšíte):

Funguje přesně podle očekávání i na desktopovém Linuxu (Kubuntu 23.04) na Ultra Graphics Preset:

Opravdu není moc co říct. Není to nová hra, je technicky vyrobena a lze ji hrát na ploše Linuxu i na Steam Decku jednoduše pomocí spouštěče Battle.Net s Wine nebo přímo ve Steamu s Protonem. Funguje to jako dřív, teď je to mnohem jednodušší.

Zajímavé je, že uživatelské recenze na Steamu na to nevypadají dobře. Velmi rychle po svém vydání získala většinou negativní hodnocení. Hráči nejsou s Overwatch 2 spokojeni už nějakou dobu, takže to vlastně není velké překvapení vzhledem k tomu, jak se s tím Blizzard vypořádal s plánovanými škrty v obsahu.

Nalézt Overwatch 2 je zdarma ke hraní na Steamu.

Nový trailer je níže:

Článek převzat z GamingOnLinux.com.