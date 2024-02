Mexico City může být jen několik měsíců od vyčerpání vody

Mexico City

Byl to Alejandro Gomez Bez správné tekoucí vody Na více než tři měsíce. Někdy to trvá hodinu nebo dvě, ale jen po malých kapkách, sotva stačí naplnit dva kbelíky. Pak několik dní nic.

Gomez, který žije ve čtvrti Tlalpan v Mexico City, nemá velkou zásobní nádrž, takže nemůže dovážet vodu kamionem — prostě ji není kam skladovat. Místo toho on a jeho rodina vydělávají, co si mohou koupit a uložit.

Když se sprchují, zachycují odtok ze splachování záchodu. „Je to těžké,“ řekl CNN. „Potřebujeme vodu, ta je nezbytná pro všechno.“

Nedostatek vody je v této čtvrti běžný, ale tentokrát je to jiné, řekl Gomez. „Právě teď čelíme tomuto horkému počasí. Je to ještě horší, věci jsou složitější.“

Mexico City, rozlehlá metropole s téměř 22 miliony obyvatel a jedno z největších měst na světě, čelí vážné vodní krizi, protože spleť problémů – včetně geografie, chaotického městského rozvoje a děravé infrastruktury – se zhoršuje vlivem klimatu. změna.

Roky abnormálně nízkých srážek, delší období sucha a vysokých teplot zvýšily tlak na vodní systém, který se již tak snaží vyrovnat se zvýšenou poptávkou. Úřady byly nuceny uvalit velká omezení na čerpání vody z nádrží.

„Několik čtvrtí trpí nedostatkem vody už týdny a do začátku dešťů zbývají ještě čtyři měsíce,“ řekl Cristian Dominguez Sarmiento, atmosférický vědec z Národní autonomní univerzity v Mexiku (UNAM).

Politici však jakýkoli pocit krize bagatelizují Někteří experti tvrdí, že situace nyní dosáhla tak kritické úrovně, že by Mexico City mohlo během několika měsíců zamířit ke dni nula – s kohoutky vyschlými v rozsáhlých částech města.

Hustě obydlené město Mexico City se rozprostírá na dně vysokohorského jezera, asi 7 300 stop nad mořem. Byla postavena na půdě bohaté na jíl – která se nyní potápí – a je náchylná k zemětřesením a velmi zranitelná vůči změně klimatu. Je to pravděpodobně jedno z posledních míst, kde by se dnes někdo rozhodl postavit obrovské město.

Aztékové si toto místo vybrali pro stavbu svých obydlí Město Tenochtitlan V roce 1325, kdy to byl řetězec jezer. Postaveno na ostrově, rozšířilo město směrem ven a vybudovalo sítě kanálů a mostů pro práci s vodou.

Ale když Španělé přišli na počátku 16. století, zničili velkou část města, odvodnili dno jezera, zasypali kanály a vymýtili lesy. Viděli „vodu jako nepřítele, kterého je třeba překonat, aby město prosperovalo,“ řekl José Alfredo Ramírez, architekt a spoluředitel Groundlab, organizace pro výzkum designu a politiky.

Cesar Rodriguez/Bloomberg/Getty Images Letecký pohled na Mexico City, jedno z největších megaměst na světě.

Jejich rozhodnutí vydláždilo cestu mnoha moderním městům Mexico City problémy. Mokřady a řeky byly nahrazeny betonem a asfaltem. V období dešťů se topí. V období sucha je sucho.

Asi 60 % vody v Mexico City pochází z podzemní vodonosné vrstvy, ale byla tak přetěžována, že se město potápí znepokojivou rychlostí – asi 20 palců za rok, podle Nedávný výzkum. Vodní vrstva se nedoplňuje dostatečně rychle. Dešťová voda stéká z pevných, nepropustných povrchů města, místo aby se propadala do země.

Zbytek vody ve městě je čerpán na obrovské vzdálenosti do kopce ze zdrojů mimo město, a to neuvěřitelně neefektivním procesem. Asi 40% vody je ztracen skrz Netěsnosti.

Cotzamala Water System, síť nádrží, čerpacích stanic, kanálů a tunelů, poskytuje asi 25 % vody používané v Mexickém údolí, které zahrnuje Mexico City. Velké sucho si ale vybralo svou daň. V současné době v asi 39 % Schopnost, on se snažil dovnitř Historické minimum.

„Je to téměř polovina množství vody, kterou bychom měli dostávat,“ řekla Fabiola Sosa Rodriguez, vedoucí katedry hospodářského růstu a životního prostředí na Metropolitní autonomní univerzitě v Mexico City.

V říjnu konaguská národní komise pro vodu Oznámit Voda z Cotzamaly bude omezena o 8 %, „aby byla zajištěna dostupnost pitné vody pro obyvatelstvo v kontextu velkého sucha“.

Jen o několik týdnů později úředníci dramaticky zpřísnili omezení a snížili množství vody, které systém poskytuje přibližně o 25 %obviňuje drsné povětrnostní podmínky.

„Bude muset být přijata opatření k distribuci vody, kterou má Cotzamala v průběhu času, aby bylo zajištěno, že nedojde,“ uvedl tehdy v prohlášení Němec Arturo Martinez Santoyo, generální ředitel Conagua.

Raquel Cunha/Reuters Odkryté břehy přehrady Villa Victoria, která je součástí systému Cotzamala, ve Villa Victoria v Mexiku 26. ledna 2024.

Trpí tím asi 60 % Mexika Střední až výjimečná suchostpodle únorové zprávy. Téměř 90 % Mexico City trpí velkým suchem a očekává se, že se to bude ještě zhoršovat se začátkem období dešťů, které jsou ještě měsíce.

„Jsme téměř uprostřed období sucha a očekáváme pokračující nárůst teploty až do dubna nebo května,“ řekl June Garcia Becerra, odborný asistent inženýrství na University of Northern British Columbia.

Přirozená proměnlivost klimatu velmi ovlivňuje tuto část Mexika. Tři roky La Niña přinesly do regionu sucho, pak loňský příchod El Niño pomohl zajistit krátké, bolestivé období dešťů, které region vysušilo. Nepodařilo se doplnit nádrže

V pozadí se však ozývá dlouhodobý trend globálního oteplování způsobeného člověkem, který podporuje delší sucha a zuřivější vlny veder a také vydatnější deště, když přijdou.

„Klimatické změny způsobily, že sucha jsou vážnější kvůli nedostatku vody,“ řekl Sarmiento z UNAM. Dodala, že vysoké teploty „způsobily odpařování vody dostupné v systému Cotzamala“.

Loni v létě byly velké části země svědky prudkých vln veder, které si vyžádaly životy nejméně 200 lidí. Byly to vlny veder „Prakticky nemožné“ Bez změny klimatu, podle analýzy vědců.

a Dopady klimatu se střetly s rostoucími bolestmi rychle se rozrůstajícího města. S populačním boomem, Experti On říká Centrální vodovodní systém nestíhá.

Krize rozpoutala intenzivní debatu o tom, zda město dosáhne „Dne nula“, kdy systém Cotzamaly klesne na úroveň tak nízko, že již nebude schopen dodávat žádnou vodu obyvatelům města.

Místní média začátkem února široce informovala o tom, že úředník z pobočky v Conagui řekl, že bez silného deště by „Den nula“ mohl dorazit již 26. června.

Úřady se ale od té doby snaží ujistit obyvatele, že žádný den nula nebude. v Tisková konference 14. února prezident Mexika Andres Manuel Lopez Obrador řekl, že se pracuje na řešení problémů s vodou. Starosta Mexico City, Martí Patrez Guadarrama, řekl nedávno Tisková konference Že zprávy o Dni nula byly „falešné zprávy“ šířené politickými oponenty.

Conagua odmítla žádosti o rozhovor od CNN a neodpověděla na konkrétní otázky o možnosti Den nula.

Mnozí odborníci ale varují před rostoucí krizí. Sosa Rodriguezová řekla, že Mexico City by mohlo dojít bez vody před obdobím dešťů, pokud ji bude nadále využívat stejným způsobem. „Pravděpodobně nás čeká Den nula,“ dodala.

Henry Romero – Reuters Žena myje nádobí ve svém domě poté, co 31. ledna 2024 obdržela bezplatnou distribuci vody ve čtvrti Iztapalapa.

Dodala, že to neznamená úplný kolaps vodního systému, protože město není závislé pouze na jednom zdroji. Už to nebude stejné jako když Kapské město přišlo do Jižní Afriky Téměř úplně suché V roce 2018 po silném víceletém suchu. „Některé skupiny budou mít stále vodu, ale většina lidí ne,“ řekla.

Raul Rodriguez Márquez, prezident neziskové Poradní rady pro vodu, řekl, že si nemyslí, že město letos dosáhne nultého dne – ale varoval, že ano, pokud nebudou provedeny změny.

„Jsme v kritické situaci a v příštích několika měsících bychom mohli dosáhnout extrémní situace,“ řekl CNN.

Sosa Rodriguezová řekla, že už téměř deset let varuje úředníky před nebezpečím Dne nula pro Mexico City.

Řekla, že řešení jsou jasná: zlepšení čištění odpadních vod by zvýšilo dostupnost vody a snížilo znečištění, zatímco systémy na zachycování dešťové vody by mohly zachycovat a upravovat dešťovou vodu, což obyvatelům umožní snížit závislost na vodovodní síti nebo vodních vozech o 30 %.

Úspora vody nám může pomoci vypořádat se s klimatickou krizí. Zde je návod, jak snížit spotřebu

Odstraněním netěsností bude systém efektivnější a sníží se objem vody, která se musí z vodonosné vrstvy odebírat. Dodala, že řešení založená na přírodě, jako je obnova řek a mokřadů, pomohou šetřit a čistit vodu s přidanou výhodou ekologizace a chlazení města.

v Prohlášení na svém webuConagua uvedla, že zavádí 3letý projekt instalace, rozvoje a zlepšení vodní infrastruktury, která městu pomůže vyrovnat se s nedostatkem v systému Cotzamala, včetně přidání nových studní a provozu úpraven vody.

Mezitím ale roste napětí, protože někteří obyvatelé jsou nuceni přizpůsobit se nedostatku, zatímco jiní – často v bohatších enklávách – zůstávají většinou nedotčeni.

„Ve městě panuje jasná nerovnost v přístupu k vodě a to souvisí s příjmy lidí,“ řekl Sosa Rodriguez. Dodala, že ačkoli Den nula možná ještě nedorazil do celého Mexico City, některé čtvrti se s ním potýkají roky.

Amanda Martinez, další obyvatelka městské čtvrti Tlalpan, uvedla, že nedostatek vody není pro zdejší lidi nic nového. Ona a její rodina musí často zaplatit více než 100 dolarů za nádrž vody z jednoho z městských vodních vozů. Ale je to horší. „Někdy to může trvat déle než dva týdny bez vody a ona se bojí, co by se mohlo stát,“ řekla CNN.

„Nemyslím si, že je někdo připraven.“

Laura Baddison a Jack Jay ze CNN hlásili z Londýna a Fidel Gutierrez hlásil z Mexico City.