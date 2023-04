Musk odstraňuje „vládou financované“ plakáty poté, co kontrola vedla některé zdroje k ukončení Twitteru

Twitter odstranil nálepky „financované vládou“ z prodejen, jako je National Public Radio a PBS, poté, co tyto společnosti a další protestovaly, že jejich účty byly označeny a mnozí se rozhodli platformu opustit.

Toto rozhodnutí znamená posun o 180 stupňů pro generálního ředitele Elona Muska, který původně označil NPR nálepkou „státní média“, která byla dříve vyhrazena pouze propagandistickým státním zpravodajským kanálům, jako jsou ruské RT a Sputnik, a také čínská státní tisková agentura Xinhua.

To vyvolalo dostatečné pobouření, aby Musk ustoupil a přepnul britské a kanadské národní vysílací štítky na „financované vládou“, přesněji popisující vztah médií s jejich vládami, ale stále naznačující zaujatost nebo kontrolu, která neexistuje.

NPR začátkem tohoto měsíce oznámila, že již nebude používat Twitter a uvedla, že platforma neposkytuje dostatečnou hodnotu pro zveřejňování. Následovala řada protestních prodejen, včetně PBS a CBC.

„NPR a naše členské stanice jsou podporovány miliony posluchačů, kteří se na nás spoléhají kvůli nezávislé žurnalistice založené na faktech, kterou poskytujeme,“ řekl John Lansing, generální ředitel NPR. „NPR znamená svobodu projevu a odpovědnost vůči mocným. Je nepřijatelné, aby nás Twitter popisoval tímto způsobem. Svobodný, silný a živý tisk je nezbytný pro zdraví naší demokracie.“

Nyní Musk otočil a odstranil finanční plakáty ze všech účtů, včetně vládních propagandistických kanálů.

Novinář Robert Mackey tento krok kritizoval Téma tweetu.

„Potěmkinovy ​​zpravodajské kanály nyní mohou volně šířit dezinformace,“ řekl.

