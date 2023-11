Slovenský prezident musel přesvědčit svého českého protějšku, aby hostil nového premiéra – EURACTIV.com

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová musela přesvědčit zdráhavého českého prezidenta Petra Pavla, aby hostil slovenského premiéra Roberta Fica na jeho první tradiční diplomatické návštěvě sousední země, uvedly zdroje.

Přesto Pavel a Figo v pátek jako nově zvolený slovenský premiér do Česka dorazili.

Ficovi ale prý před oficiální státní návštěvou vadilo, že Pavel a šéfové Parlamentu ČR Miloš Vystryl a Markéta Pekařová Adamová trvali na setkání s ním, když měli jiné plány. posunout o palec“, Novinky.cz zprávy.

Také Ficov plán setkat se s expremiérem Andrejem Babišem a exprezidentem Milošem Zemanem Pavlovi zasáhl.

„To je diplomaticky naprosto nepřijatelné. Když premiér poprvé navštíví nějakou zemi, měl by se setkat s prezidentem a předsedou vlády, nikoli s vůdcem opozice nebo bývalým prezidentem,“ uvedl zdroj v publikaci.

Právě listopadové setkání s Čaputovou přimělo Pavla k přehodnocení — zachování dlouholeté tradice, kdy nová premiérka podnikla svou první zahraniční cestu do sousedního státu ve prospěch historicky přátelských slovensko-českých vztahů.

Během páteční návštěvy však byly protichůdné názory obou vůdců na válku na Ukrajině zjevným problémem. Zatímco byl zastáncem Česko Kyjeva, Fico propagoval ukončení slovenské vojenské pomoci a situaci označil za „zamrzlý konflikt“, který nelze vyřešit zasláním zbraní.

„Sblížení našich zemí je absolutní prioritou a předvolební rétorika již nemůže vstupovat do současné spolupráce,“ řekl po jednání Pavel.

Figa se setkala s malou skupinou demonstrantů v České republice, kteří mu řekli, aby „šel domů do Ruska“. Český premiér Fiala však řekl, že Česká republika podpoří Slovensko v jeho snaze získat výjimku z celoevropského zákazu vývozu ruských ropných produktů.

Současná výjimka, která vyprší 5. prosince, umožňuje slovenské rafinérii Sloveneft, která je součástí maďarské skupiny MOL, vyvážet produkty z ruské ropy do České republiky. Slovensko říká, že zákaz zcela zavře rafinerii a způsobí nedostatek.

Slovenft měl rok na to, aby se vypořádal se svou závislostí na ruské ropě, ale navzdory rekordním ziskům nebyl schopen investovat do technologie, která by mu tehdy umožnila diverzifikaci.

(Barbara Smušková | Euractiv.sk)

