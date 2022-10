Pixel Watch koneckonců technicky podporují rozsahy 20 mm

Google Pixel Watch se dodávají s chytrým konektorem pro řemínky, ale jedinečný konektor znamená, že řemínky třetích stran nefungují. Alespoň to není oficiální. Řemínek „Crafted Leather“ od Googlu však ve skutečnosti odemyká podporu pro použití 20mm externího pásku na Pixel Watch.

Většina chytrých hodinek prodávaných uživatelům Androidu, včetně řady Samsung Galaxy Watch a velké většiny chytrých hodinek Wear OS, podporuje použití tradičního pin konektoru pro náramek. Použití rychloupínacích pásků se u tohoto standardu stalo populárním, ale to Applu nezabránilo v používání proprietárního konektoru u Apple Watch a Fitbit také používal vlastní konektory ve svých chytrých hodinkách a trackerech.

Obecně jsme fanoušky Google Connectoru na Pixel Watch. Tlačítko pro rychlé uvolnění na hodinkách vám umožní vysunout řemínek z místa pro mnohem rychlejší připnutí a také poskytuje pěkný hladký vzhled řemínků.

Je však opravdu frustrující, že je velmi obtížné získat náhradní náramky. Google prodává pouze přibalené hodinky Pixel Watch v různých barvách Active Band a v současné době existuje mnoho pásem Příliš pozdě nebo vyprodáno.

Dan Seifert v hrana našel Že řemínek „Crafted Leather“ Pixel Watch skutečně podporuje použití 20mm pásku pomocí klasického pin konektoru. Konektor pro řemínek „Crafted Leather“ přidává na obou stranách Pixel Watch výstupky, které řemínek drží na místě, ale používá pouze typický kolíkový konektor. Neexistuje však snadný způsob, jak odebrat dříve nainstalovanou doménu. K vyjmutí pásky z držáku budete potřebovat nástroj na odstranění kolíku, ale pak lze na místo zacvaknout 20mm tyč.

Je však smutné, že řemínek „Crafted Leather“ pro Pixel Watch je v tuto chvíli téměř vyprodaný. Barva „Ivy“ je zcela nedostupná a nezpůsobilá na čekací listinu, zatímco „Obsidian“ je momentálně k dispozici v menší velikosti. U převodníku rozsahu by to nebyl problém, ale pokud potřebujete větší velikost, bude to určitě škoda Utraťte 80 dolarů za kapelu Nemůžete to použít.

Doufáme, že nějaké dostupné adaptéry třetích stran dorazí včas.

