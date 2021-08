Bliskova mezi konkurenty za pronásledování české nepolapitelné majorky na US Open

21. srpna 2021; Mason, O, USA; Carolina Bliskova (CZE) podává míč ve svém semifinálovém zápase s Jill Deachmanovou (bez obrázku SUI) během Western a Southern Open v Lindner Family Tennis Center. Povinný kredit: hra Susan Mullen-USA Today

26. srpna (Reuters) – Carolina Blisková doufá, že se po povzbudivých výsledcích pro bývalou finalistku New Yorku vrátí na tvrdý kurt US Open, aby zlomila její grandslamovou kachnu.

Čech je jednou z pouze vybrané skupiny, která dosáhla vrcholu světového žebříčku, aniž by vyhrála velkou skupinu, a chtěla by jít ještě o krok dál, než aby si v roce 2016 vybojovala své druhé místo na splachovacím trávníku.

Když Bliskova minulý měsíc kandidovala na finále Wimbledonu, ovládla soutěž díky rostoucím službám a bodavému úderu, ale v boji o titul proti Ash Party neuspěla.

Devětadvacetiletá dívka, která vydržela až do letošního ročníku major, prohrála s Camillou Giorgiovou ve finále Montrealu, než prohrála s Jill Teachmanovou v Cincinnati, ale Bliskova řekla, že je ráda, že může hrát svůj nejlepší tenis.

„V praxi se můžete cítit úžasně, ale vyhrávat zápasy je úplně jiné … Jsem ráda, že jsem našla způsob, jak získat tento rytmus,“ řekla Blisková, která v Hillcourt získala 10 ze svých 16 singlových titulů. .

“Cítím se ve své hře dobře … (US Open) Mám spoustu dní na start. Jsem rád, že jsem zpět v New Yorku, protože minulý rok nebyl úplně jako New York,” dodal s odkazem na zápas, který se konal bez účasti fanoušků.

Jennifer Brady a Coco Coff budou mít na starosti místní věřící a mohou očekávat silnou podporu ve dnech zápasů, přičemž Americká tenisová asociace umožňuje plnou kapacitu fanoušků na dva týdny od 30. srpna.

Světová č. 14 Brady ukázala svou třídu postupem do semifinále loňského turnaje a poté vstupem do finále 2021 Australian Open, kde podlehl Naomi Osaka.

Sloane Stephens, šampionka z roku 2017, vyvěsí vlajku pro Američany stejně jako Jessica Begula.

Victoria Azarenka, další veteránka se zkušenostmi na US Open, skončila ve svých třech newyorských finále v roce 2020 na posledním místě a touží dokázat, že dvaatřicetiletá Běloruska má stále co dělat.

Zpráva Srivastava Sridhar v Bangalore, editovala Pritha Sarkar

