Kanada oznamuje mandát pro cestující očkování proti Covid-19

(CNN) – Kanadský premiér Justin Trudeau ve středu oznámil celostátní mandát na vakcínu proti Covid-19 pro železniční a letecké cestovatele i zaměstnance.

„Dnes plníme dva z našich hlavních závazků – povinné očkování pro federální zaměstnance a povinné cestovní očkování,“ řekl Trudeau.

Podle kanadské vicepremiérky Chrystie Freelandové bude mít Kanada do konce měsíce také očkovací mandát pro federálně regulované pracovníky.

Trudeau řekl, že do konce října by měli být všichni cestující ve věku 12 let a starší v letadle nebo vlaku v Kanadě plně očkováni. Trudeau řekl, že bude krátká ochranná lhůta, během níž mohou neočkovaní cestovatelé nebo zaměstnanci „předložit negativní test na Covid-19“.

“Do konce listopadu, pokud je vám 12 nebo více a chcete letět nebo jet vlakem, budete muset absolvovat úplné očkování,” řekl Trudeau s tím, že “testování nebude možné, než se dostanete do vlaku.” nebo let “v Kanadě.

Trudeau uvedl, že budou existovat „velmi úzké výjimky, například platný zdravotní stav“.

„Tato cestovní opatření spolu s povinným očkováním federálních zaměstnanců patří k nejsilnějším na světě,“ uvedl premiér.

„Jde o zajištění bezpečnosti lidí při práci a v jejich komunitách,“ dodal. „Protože pokud jde o bezpečnost tebe a tvé rodiny, pokud jde o vyhýbání se uzavírkám pro všechny, není čas na poloviční opatření.“

Podle Freelanda musí být všichni „zaměstnanci federální vlády v základní veřejné správě“ plně očkováni do 29. října.

„Pracovníci veřejné služby, kteří nebyli plně očkováni nebo neuvedli svůj stav očkování do 29. října, budou do 15. listopadu bez nároku na odměnu zařazeni na administrativní dovolenou,“ uvedl Freeland.

Autorizace se podle Freeland bude vztahovat na několik vládních subjektů, včetně „Corrective Services Canada, Canada Border Services Agency a mnoha dalších úřadů a agentur“.

Freeland dále uvedl, že představitelé obrany „vydají směrnici nařizující očkování kanadských ozbrojených sil a pracujeme se zaměstnavateli na federálně regulovaných pracovištích“.

„Chceme zajistit, aby kanadská vláda šla příkladem a zavedla očkovací politiku, která chrání bezpečnost všech,“ řekl Freeland.

„Víme také, že dnes některé části Kanady čelí velmi obtížné čtvrté vlně viru a existují hospodářská odvětví, která stále bojují,“ řekl Freeland.

Téměř 89% způsobilých Kanaďanů dostalo jednu dávku vakcíny proti Covid-19 a asi 82% způsobilých Kanaďanů bylo podle Freeland plně očkováno.

„Naprostá většina Kanaďanů se přihlásila a udělala správnou věc,“ řekla.